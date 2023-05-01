Рейтинг@Mail.ru
В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 01.05.2023 (обновлено: 22:14 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/elektroenergiya-1869010100.html
В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС
В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС - РИА Новости, 01.05.2023
В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС
Правительство распорядилось с 1 мая повысить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), соответствующий документ... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:58
2023-05-01T22:14
россия
россети
правительство рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867603239_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b75f0fff9dc706238705b55d37f46fb9.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Правительство распорядилось с 1 мая повысить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Уточняется, что тарифы увеличат на 6,3 процента, они будут действовать до конца года. Передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети осуществляют "Россети".Как заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе, повышение тарифа связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. При этом в ведомстве отметили, что эти изменения не коснутся населения. Тарифы для граждан, как и предполагалось, изменят только с 1 июля 2024 года.
https://ria.ru/20230328/zhkkh-1861121580.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867603239_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b0d180d79ddbeab947da877fb74c7432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, россети, правительство рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Россети, Правительство РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС

Правительство повысило тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3 процента

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Правительство распорядилось с 1 мая повысить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что тарифы увеличат на 6,3 процента, они будут действовать до конца года. Передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети осуществляют "Россети".
Как заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе, повышение тарифа связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. При этом в ведомстве отметили, что эти изменения не коснутся населения. Тарифы для граждан, как и предполагалось, изменят только с 1 июля 2024 года.
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
СМИ: в России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ
28 марта, 09:08
 
РоссияРоссетиПравительство РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала