https://ria.ru/20230501/elektroenergiya-1869010100.html

В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС

В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС - РИА Новости, 01.05.2023

В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС

Правительство распорядилось с 1 мая повысить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), соответствующий документ... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T18:58

2023-05-01T18:58

2023-05-01T22:14

россия

россети

правительство рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Правительство распорядилось с 1 мая повысить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Уточняется, что тарифы увеличат на 6,3 процента, они будут действовать до конца года. Передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети осуществляют "Россети".Как заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе, повышение тарифа связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. При этом в ведомстве отметили, что эти изменения не коснутся населения. Тарифы для граждан, как и предполагалось, изменят только с 1 июля 2024 года.

https://ria.ru/20230328/zhkkh-1861121580.html

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россия, россети, правительство рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика