https://ria.ru/20230501/dtp-1868993133.html

Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы

Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы - РИА Новости, 01.05.2023

Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы

Водитель иномарки сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на востоке Москвы, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:46

2023-05-01T16:46

2023-05-01T16:46

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Водитель иномарки сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на востоке Москвы, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, инцидент произошел на Никитинской улице, возле дома 24. "Водитель управляя автомобилем KIA, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20230430/arest-1868892480.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия