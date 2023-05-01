https://ria.ru/20230501/dtp-1868993133.html
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы - РИА Новости, 01.05.2023
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы
Водитель иномарки сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на востоке Москвы, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:46
2023-05-01T16:46
2023-05-01T16:46
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Водитель иномарки сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на востоке Москвы, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, инцидент произошел на Никитинской улице, возле дома 24. "Водитель управляя автомобилем KIA, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20230430/arest-1868892480.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы, они госпитализированы
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Водитель иномарки сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на востоке Москвы, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел на Никитинской улице, возле дома 24.
"Водитель управляя автомобилем KIA, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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