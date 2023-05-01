ВС России пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении
Киев за сутки потерял свыше 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное Харьковской области. В районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, гаубица Д-20, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве.