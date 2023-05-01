https://ria.ru/20230501/donetsk-1868977011.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 14.20 вновь подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:48
2023-05-01T14:48
2023-05-01T14:48
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 вновь подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра