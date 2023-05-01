https://ria.ru/20230501/donetsk-1868977011.html

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские войска в 14.20 вновь подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:48

2023-05-01T14:48

2023-05-01T14:48

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 вновь подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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донецк, вооруженные силы украины