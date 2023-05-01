https://ria.ru/20230501/donetsk-1868949975.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:04

2023-05-01T11:04

2023-05-01T11:19

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 10.55 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Как отмечает представительство, украинские войска в 10.55 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Ведомство также зафиксировало в 10.20 мск обстрел населенного пункта Благодатное, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия