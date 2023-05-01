https://ria.ru/20230501/donbass-1868947981.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска в понедельник за 40 минут обстреляли Благодатное, Александровку, Озеряновку и Донецк, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 155... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:53
2023-05-01T10:53
2023-05-01T10:53
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 40 минут обстреляли Благодатное, Александровку, Озеряновку и Донецк, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 9.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 9.55 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Как отмечает представительство, украинские войска в 10.00 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Озеряновке, а в 10.15 мск шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230501/obstrely-1868924595.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В Донецке заявили, что украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР