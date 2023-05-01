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В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара - РИА Новости, 02.05.2023
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18:52 01.05.2023 (обновлено: 00:15 02.05.2023)
https://ria.ru/20230501/dollar-1869009595.html
В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара
В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара - РИА Новости, 02.05.2023
В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара
В мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-01T18:52
2023-05-02T00:15
мвф
экономика
в мире
доллар
кристалина георгиева
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. В мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.Таким образом Георгиева прокомментировала перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе в будущем. При этом она отметила, что постепенное ослабление роли доллара нельзя назвать самой животрепещущей проблемой на сегодняшний день. По словам главы МВФ, твердость этой валюты заключается в силе экономики США и наполненности рынков капитала. "И, если вы думаете об альтернативе, о мире, в котором мы можем массово перейти на использование цифровой валюты центрального банка, то там могут быть различные предложения... И здесь я не вижу альтернативы (доллару. — Прим. ред.), не вижу ее в ближайшее время", — указала она.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
https://ria.ru/20230430/dollar-1868806693.html
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мвф, экономика, в мире, доллар, кристалина георгиева, сша, санкции в отношении россии
МВФ, Экономика, В мире, Доллар, Кристалина Георгиева, США, Санкции в отношении России
В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара

Глава МВФ Георгиева заявила о постепенном отказе мира от доллара США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Американские доллары. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. В мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.
«
"Да, происходит постепенный отход (от использования. — Прим.ред.) доллара. На его долю приходилось 70% резервов, сейчас это чуть меньше 60%", — сказала она.
Таким образом Георгиева прокомментировала перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе в будущем. При этом она отметила, что постепенное ослабление роли доллара нельзя назвать самой животрепещущей проблемой на сегодняшний день. По словам главы МВФ, твердость этой валюты заключается в силе экономики США и наполненности рынков капитала.
"И, если вы думаете об альтернативе, о мире, в котором мы можем массово перейти на использование цифровой валюты центрального банка, то там могут быть различные предложения... И здесь я не вижу альтернативы (доллару. — Прим. ред.), не вижу ее в ближайшее время", — указала она.
На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
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