https://ria.ru/20230501/dollar-1869009595.html

В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара

В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара - РИА Новости, 02.05.2023

В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара

В мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-01T18:52

2023-05-01T18:52

2023-05-02T00:15

мвф

экономика

в мире

доллар

кристалина георгиева

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. В мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.Таким образом Георгиева прокомментировала перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе в будущем. При этом она отметила, что постепенное ослабление роли доллара нельзя назвать самой животрепещущей проблемой на сегодняшний день. По словам главы МВФ, твердость этой валюты заключается в силе экономики США и наполненности рынков капитала. "И, если вы думаете об альтернативе, о мире, в котором мы можем массово перейти на использование цифровой валюты центрального банка, то там могут быть различные предложения... И здесь я не вижу альтернативы (доллару. — Прим. ред.), не вижу ее в ближайшее время", — указала она.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.

https://ria.ru/20230430/dollar-1868806693.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мвф, экономика, в мире, доллар, кристалина георгиева, сша, санкции в отношении россии