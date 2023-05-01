https://ria.ru/20230501/dnepr-1869027867.html
Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр
Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр - РИА Новости, 01.05.2023
Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр для атаки на левобережную часть региона. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:35
2023-05-01T21:35
2023-05-01T21:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр для атаки на левобережную часть региона. "Соваться к нам с правого берега не нужно", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев live". По его словам, у российских военнослужащих есть "серьезное оружие" для отражения возможного нападения противника. Сальдо также подчеркнул, что украинская пропаганда под давлением англосаксонских специалистов все время пытается нагнать страху и паники на мирное население в Херсонской области. "Мы живем здесь и будем жить, нас не возьмешь ничем", - подчеркнул Сальдо. По его словам, последние дни показали, что врагу соваться на левый берег области не стоит. "Русское оружие показывает, что оно может делать", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230501/oborona-1869023748.html
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Сальдо
Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр
Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр для атаки на левый берег
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр для атаки на левобережную часть региона.
"Соваться к нам с правого берега не нужно", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев live".
По его словам, у российских военнослужащих есть "серьезное оружие" для отражения возможного нападения противника.
Сальдо также подчеркнул, что украинская пропаганда под давлением англосаксонских специалистов все время пытается нагнать страху и паники на мирное население в Херсонской области.
В Херсонской области возвели линии глубокоэшелонированной обороны
"Мы живем здесь и будем жить, нас не возьмешь ничем", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, последние дни показали, что врагу соваться на левый берег области не стоит.
"Русское оружие показывает, что оно может делать", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается под Украиной
.
Сальдо считает, что попытка ВСУ наступать через Херсон не будет успешной