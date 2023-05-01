https://ria.ru/20230501/dnepr-1869027867.html

Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр

Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр - РИА Новости, 01.05.2023

Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр для атаки на левобережную часть региона. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:35

2023-05-01T21:35

2023-05-01T21:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

россия

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222327_0:184:3254:2014_1920x0_80_0_0_9186bded3527691dd6d43772f3e2914e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр для атаки на левобережную часть региона. "Соваться к нам с правого берега не нужно", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев live". По его словам, у российских военнослужащих есть "серьезное оружие" для отражения возможного нападения противника. Сальдо также подчеркнул, что украинская пропаганда под давлением англосаксонских специалистов все время пытается нагнать страху и паники на мирное население в Херсонской области. "Мы живем здесь и будем жить, нас не возьмешь ничем", - подчеркнул Сальдо. По его словам, последние дни показали, что врагу соваться на левый берег области не стоит. "Русское оружие показывает, что оно может делать", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230501/oborona-1869023748.html

https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html

херсонская область

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо