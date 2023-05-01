https://ria.ru/20230501/diversii-1869025992.html

Сальдо выступил за усиление мер противодействия диверсиям по всей России

Сальдо выступил за усиление мер противодействия диверсиям по всей России - РИА Новости, 01.05.2023

Сальдо выступил за усиление мер противодействия диверсиям по всей России

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выступил за усиление по всей России мер противодействия терроризму и диверсиям. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:19

2023-05-01T21:19

2023-05-01T21:19

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выступил за усиление по всей России мер противодействия терроризму и диверсиям. "Постоянные попытки врага повредить важные объекты на территории России требуют от нас усиления мер противодействия терроризму и диверсиям. В первую очередь, всем нужно быть все время начеку, повысить бдительность и проявлять неослабное внимание в отношении подозрительных лиц и событий", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его мнению, также необходимо усилить охрану важных инфраструктурных объектов водо-, газо-, электроснабжения, мостов и всего, что с ними связано. "Именно они являются целями диверсионных групп. В прежние времена возле каждого моста был военный пост, часовые физически круглосуточно охраняли объекты. Методы и технологии выявления диверсантов и лазутчиков нашим спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны, они сейчас усиливают эту работу", - подчеркнул врио губернатора. При этом, по его словам, граждане должны помогать правоохранительным органам. "На каждом перекрестке контрразведчика не поставишь. Если человек увидел что-то подозрительное — пусть сразу сообщит в полицию", - подчеркнул Сальдо и добавил, что в Херсонской области связка простых граждан с правоохранителями работает и приносит конкретные результаты. "Так должно быть и по всей России. Наша безопасность — наше общее дело", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20230428/zakon-1868502429.html

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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, общество