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СМИ: умерла вдова поэта Дербенева - РИА Новости, 01.05.2023
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16:28 01.05.2023 (обновлено: 17:05 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/derbeneva-1868989170.html
СМИ: умерла вдова поэта Дербенева
СМИ: умерла вдова поэта Дербенева - РИА Новости, 01.05.2023
СМИ: умерла вдова поэта Дербенева
Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера умерла 30 апреля в одной из московских больниц в возрасте 88 лет, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:28
2023-05-01T17:05
москва
общество
культура
происшествия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера умерла 30 апреля в одной из московских больниц в возрасте 88 лет, сообщил "Московский комсомолец".Как указало издание со ссылкой на родственников, она находилась в ковидном отделении, где ее состояние ухудшилось, а спустя время Дербенева скончалась.Вдову поэта похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой ее мужа четвертого мая.Леонид Дербенев написал множество песен для кинофильмов, кроме того, его произведения исполняли такие звезды эстрады, как Валентина Толкунова, Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Алла Пугачева.
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москва, общество, культура, происшествия
Москва, Общество, Культура, Происшествия
СМИ: умерла вдова поэта Дербенева

"МК": в Москве умерла вдова поэта Дербенева Вера

© Фото из архива Веры Ивановны ДербеневойЛеонид Дербенев с супругой Верой
Леонид Дербенев с супругой Верой
© Фото из архива Веры Ивановны Дербеневой
Леонид Дербенев с супругой Верой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера умерла 30 апреля в одной из московских больниц в возрасте 88 лет, сообщил "Московский комсомолец".
Как указало издание со ссылкой на родственников, она находилась в ковидном отделении, где ее состояние ухудшилось, а спустя время Дербенева скончалась.
Вдову поэта похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой ее мужа четвертого мая.
Леонид Дербенев написал множество песен для кинофильмов, кроме того, его произведения исполняли такие звезды эстрады, как Валентина Толкунова, Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Алла Пугачева.
Леонид Петрович Дербенев. Биографическая справка
12 апреля 2011, 09:25
 
МоскваОбществоКультураПроисшествия
 
 
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