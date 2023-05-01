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СМИ: умерла вдова поэта Дербенева
СМИ: умерла вдова поэта Дербенева - РИА Новости, 01.05.2023
СМИ: умерла вдова поэта Дербенева
Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера умерла 30 апреля в одной из московских больниц в возрасте 88 лет, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:28
2023-05-01T16:28
2023-05-01T17:05
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера умерла 30 апреля в одной из московских больниц в возрасте 88 лет, сообщил "Московский комсомолец".Как указало издание со ссылкой на родственников, она находилась в ковидном отделении, где ее состояние ухудшилось, а спустя время Дербенева скончалась.Вдову поэта похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой ее мужа четвертого мая.Леонид Дербенев написал множество песен для кинофильмов, кроме того, его произведения исполняли такие звезды эстрады, как Валентина Толкунова, Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Алла Пугачева.
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москва, общество, культура, происшествия
Москва, Общество, Культура, Происшествия
СМИ: умерла вдова поэта Дербенева
"МК": в Москве умерла вдова поэта Дербенева Вера
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера умерла 30 апреля в одной из московских больниц в возрасте 88 лет, сообщил "Московский комсомолец
".
Как указало издание со ссылкой на родственников, она находилась в ковидном отделении, где ее состояние ухудшилось, а спустя время Дербенева скончалась.
Вдову поэта похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой ее мужа четвертого мая.
Леонид Дербенев написал множество песен для кинофильмов, кроме того, его произведения исполняли такие звезды эстрады, как Валентина Толкунова, Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Алла Пугачева.
Леонид Петрович Дербенев. Биографическая справка