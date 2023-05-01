https://ria.ru/20230501/derbeneva-1868989170.html

СМИ: умерла вдова поэта Дербенева

СМИ: умерла вдова поэта Дербенева - РИА Новости, 01.05.2023

СМИ: умерла вдова поэта Дербенева

Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера умерла 30 апреля в одной из московских больниц в возрасте 88 лет, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:28

2023-05-01T16:28

2023-05-01T17:05

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера умерла 30 апреля в одной из московских больниц в возрасте 88 лет, сообщил "Московский комсомолец".Как указало издание со ссылкой на родственников, она находилась в ковидном отделении, где ее состояние ухудшилось, а спустя время Дербенева скончалась.Вдову поэта похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой ее мужа четвертого мая.Леонид Дербенев написал множество песен для кинофильмов, кроме того, его произведения исполняли такие звезды эстрады, как Валентина Толкунова, Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Алла Пугачева.

https://ria.ru/20110412/363227421.html

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москва, общество, культура, происшествия