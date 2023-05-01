https://ria.ru/20230501/demonstratsii-1868116176.html

Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости

Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости - РИА Новости, 01.05.2023

Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости

История первомайских демонстраций началась в XIX веке в Австралии: люди требовали восьмичасовой рабочий день. В СССР и России Первомай стал больше праздником,... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:14

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. История первомайских демонстраций началась в XIX веке в Австралии: люди требовали восьмичасовой рабочий день. В СССР и России Первомай стал больше праздником, чем митингом. Как его отмечали в разные десятилетия — в материале РИА Новости. Революция: первый государственный Первомай В Российской империи Первомай был праздником солидарности трудящихся, но официально его не проводили. После Октябрьской революции он стал государственным — Днем Интернационала. Уже тогда его сделали выходным, а отмечали впервые в 1918 году. Демонстрации носили политический характер — граждане молодой социалистической страны мечтали о коммунизме и заявляли о своих рабочих правах. Традиция СССР: первые годы С 1920-х годов военные парады проводили именно 1 мая. После смерти Ленина центром притяжения празднований в Москве стал Мавзолей. Традиции отдыхать и 2 мая в 2023-м исполнилось 95 лет — она ведет отсчет с 1928-го. Тридцатые годы: воздушный парад и пикники Праздник стал по-настоящему массовым и масштабным в 1930-е. Практически в каждом городе проводили торжественные мероприятия, на главных площадях выступали физкультурники и передовики производства. Еще одна памятная дата выпала на 2023 год: исполнилось 90 лет самой зрелищной традиции парадов. С 1933-го начали проводить воздушную часть шествий, которая позже превратилась в обязательное шоу 9 Мая. Кроме того, еще в дореволюционное время в этот день принято было собираться на пикники. Шашлыки тогда повсеместно не жарили, но традицией обязаны именно Первомаю. Послевоенный Первомай: все изменилосьВо время Великой Отечественной праздник не отмечали, но он оставался значимым для страны. А вот первый салют в честь (тогда еще приближающейся) Победы дали 1 мая 1945-го. После войны праздник вернулся к прежнему размаху. Неизменными на Первомай остались демонстрации трудящихся и веселье, которое длилось два дня. Пятидесятые: первый репортажВоенные парады пока еще проводили на 1 Мая. А в 1956-м сделали первый репортаж, который стал традиционным. И конечно, Первомай остается праздником цветов — практически каждый брал с собой на демонстрацию не только плакаты "Мир! Труд! Май!", но и букеты. Шестидесятые: военный парад переехал на День ПобедыВ 1968-м приняли решение проводить парады с техникой и военнослужащими в День Победы. А вот шествия физкультурников остались традицией 1 Мая. На Красной площади с яркими шоу выступали и мотоциклисты из клубов трудящихся. Семидесятые: брежневский расцвет 1 МаяСамыми масштабными Первомайские торжества были при Леониде Брежневе. И все еще давали салют. На демонстрации люди надевали лучшие наряды, национальные костюмы. Символом оставалась гвоздика — цветы несли вместе с красными флажками и воздушными шарами. Восьмидесятые: конец эпохи ПервомаяПервомай в это десятилетие — все еще зрелищный праздник. Таким он оставался и после смерти Брежнева в 1984 году. Два года, с 1985-го по 1987-й, в СССР действовал сухой закон. Антиалкогольная кампания Михаила Горбачева провалилась в том числе из-за пикников и слишком длинных майских выходных. Девяностые: конец Первомая и новая РоссияВ 1990-м прошла последняя официальная первомайская демонстрация, но традиции праздника сохранились. С 1992-го мы знаем 1 Мая под названием "Праздник Весны и Труда", а главным торжественным событием месяца стал День Победы.Нулевые: минус один выходнойВ первые годы XXI века Первомай все еще остается праздником, но демонстрации уже не носят общественного смысла. Однако в некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами. В 2004-м в редакции нового Трудового кодекса России уже не было выходного дня 2 мая. Первомай сегодня: яркий праздник весныИ сейчас это одно из главных торжеств, хотя о его истории мало кто знает. В регионах проводят демонстрации и устраивают фестивали. А традиция выездов на дачу или на природу сохраняется в России более ста 100 лет.

https://ria.ru/20230422/fotoarkhiv-1866882162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

стиль жизни, россия, ссср, москва, леонид брежнев, михаил горбачев, празднование 1 мая в россии и мире, праздник