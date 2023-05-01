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Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости - РИА Новости, 01.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.05.2023 (обновлено: 08:14 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/demonstratsii-1868116176.html
Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости
Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости - РИА Новости, 01.05.2023
Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости
История первомайских демонстраций началась в XIX веке в Австралии: люди требовали восьмичасовой рабочий день. В СССР и России Первомай стал больше праздником,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:00
2023-05-01T08:14
культура
стиль жизни
россия
ссср
москва
леонид брежнев
михаил горбачев
празднование 1 мая в россии и мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. История первомайских демонстраций началась в XIX веке в Австралии: люди требовали восьмичасовой рабочий день. В СССР и России Первомай стал больше праздником, чем митингом. Как его отмечали в разные десятилетия — в материале РИА Новости. Революция: первый государственный Первомай В Российской империи Первомай был праздником солидарности трудящихся, но официально его не проводили. После Октябрьской революции он стал государственным — Днем Интернационала. Уже тогда его сделали выходным, а отмечали впервые в 1918 году. Демонстрации носили политический характер — граждане молодой социалистической страны мечтали о коммунизме и заявляли о своих рабочих правах. Традиция СССР: первые годы С 1920-х годов военные парады проводили именно 1 мая. После смерти Ленина центром притяжения празднований в Москве стал Мавзолей. Традиции отдыхать и 2 мая в 2023-м исполнилось 95 лет — она ведет отсчет с 1928-го. Тридцатые годы: воздушный парад и пикники Праздник стал по-настоящему массовым и масштабным в 1930-е. Практически в каждом городе проводили торжественные мероприятия, на главных площадях выступали физкультурники и передовики производства. Еще одна памятная дата выпала на 2023 год: исполнилось 90 лет самой зрелищной традиции парадов. С 1933-го начали проводить воздушную часть шествий, которая позже превратилась в обязательное шоу 9 Мая. Кроме того, еще в дореволюционное время в этот день принято было собираться на пикники. Шашлыки тогда повсеместно не жарили, но традицией обязаны именно Первомаю. Послевоенный Первомай: все изменилосьВо время Великой Отечественной праздник не отмечали, но он оставался значимым для страны. А вот первый салют в честь (тогда еще приближающейся) Победы дали 1 мая 1945-го. После войны праздник вернулся к прежнему размаху. Неизменными на Первомай остались демонстрации трудящихся и веселье, которое длилось два дня. Пятидесятые: первый репортажВоенные парады пока еще проводили на 1 Мая. А в 1956-м сделали первый репортаж, который стал традиционным. И конечно, Первомай остается праздником цветов — практически каждый брал с собой на демонстрацию не только плакаты "Мир! Труд! Май!", но и букеты. Шестидесятые: военный парад переехал на День ПобедыВ 1968-м приняли решение проводить парады с техникой и военнослужащими в День Победы. А вот шествия физкультурников остались традицией 1 Мая. На Красной площади с яркими шоу выступали и мотоциклисты из клубов трудящихся. Семидесятые: брежневский расцвет 1 МаяСамыми масштабными Первомайские торжества были при Леониде Брежневе. И все еще давали салют. На демонстрации люди надевали лучшие наряды, национальные костюмы. Символом оставалась гвоздика — цветы несли вместе с красными флажками и воздушными шарами. Восьмидесятые: конец эпохи ПервомаяПервомай в это десятилетие — все еще зрелищный праздник. Таким он оставался и после смерти Брежнева в 1984 году. Два года, с 1985-го по 1987-й, в СССР действовал сухой закон. Антиалкогольная кампания Михаила Горбачева провалилась в том числе из-за пикников и слишком длинных майских выходных. Девяностые: конец Первомая и новая РоссияВ 1990-м прошла последняя официальная первомайская демонстрация, но традиции праздника сохранились. С 1992-го мы знаем 1 Мая под названием "Праздник Весны и Труда", а главным торжественным событием месяца стал День Победы.Нулевые: минус один выходнойВ первые годы XXI века Первомай все еще остается праздником, но демонстрации уже не носят общественного смысла. Однако в некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами. В 2004-м в редакции нового Трудового кодекса России уже не было выходного дня 2 мая. Первомай сегодня: яркий праздник весныИ сейчас это одно из главных торжеств, хотя о его истории мало кто знает. В регионах проводят демонстрации и устраивают фестивали. А традиция выездов на дачу или на природу сохраняется в России более ста 100 лет.
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стиль жизни, россия, ссср, москва, леонид брежнев, михаил горбачев, празднование 1 мая в россии и мире, праздник
Культура, Стиль жизни, Россия, СССР, Москва, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Празднование 1 мая в России и мире, Праздник

Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости

© РИА Новости / Лев Поликашин | Перейти в медиабанкПарад физкультурников на Красной площади 1 Мая
Парад физкультурников на Красной площади 1 Мая - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Лев Поликашин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. История первомайских демонстраций началась в XIX веке в Австралии: люди требовали восьмичасовой рабочий день. В СССР и России Первомай стал больше праздником, чем митингом. Как его отмечали в разные десятилетия — в материале РИА Новости.

Революция: первый государственный Первомай

© РИА Новости / Хоменко | Перейти в медиабанк

Празднование 1 Мая в Петрограде. Репродукция фотографии, 1918

Празднование 1 мая в Петрограде. Репродукция фотографии 1 мая 1918 года

Празднование 1 Мая в Петрограде. Репродукция фотографии, 1918

© РИА Новости / Хоменко
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1 из 3
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Участники демонстрации на Скобелевской площади в Москве, 1917

Участники демонстрации на Скобелевской площади в Москве 1 мая 1917 года

Участники демонстрации на Скобелевской площади в Москве, 1917

© РИА Новости /
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2 из 3
© РИА Новости / Хоменко | Перейти в медиабанк

Празднование 1 Мая в Петрограде. Репродукция фотографии, 1918

Празднование 1 мая в Петрограде. Репродукция фотографии 1 мая 1918 года

Празднование 1 Мая в Петрограде. Репродукция фотографии, 1918

© РИА Новости / Хоменко
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3 из 3

Празднование 1 Мая в Петрограде. Репродукция фотографии, 1918

© РИА Новости / Хоменко
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1 из 3

Участники демонстрации на Скобелевской площади в Москве, 1917

© РИА Новости /
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2 из 3

Празднование 1 Мая в Петрограде. Репродукция фотографии, 1918

© РИА Новости / Хоменко
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3 из 3
В Российской империи Первомай был праздником солидарности трудящихся, но официально его не проводили. После Октябрьской революции он стал государственным — Днем Интернационала. Уже тогда его сделали выходным, а отмечали впервые в 1918 году.
Демонстрации носили политический характер — граждане молодой социалистической страны мечтали о коммунизме и заявляли о своих рабочих правах.

Традиция СССР: первые годы

С 1920-х годов военные парады проводили именно 1 мая.
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В. И. Ленин выступает с речью при закладке памятника К. Марксу на площади Свердлова (ныне Театральная). Москва, 1 мая 1920

В.И.Ленин выступает с речью при закладке памятника К.Марксу на площади Свердлова (ныне Театральная). Москва, 1 мая 1920 года

В. И. Ленин выступает с речью при закладке памятника К. Марксу на площади Свердлова (ныне Театральная). Москва, 1 мая 1920

© РИА Новости
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1 из 2
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1925 год. Жители Москвы празднуют 1 Мая на Красной площади

Жители Москвы празднуют 1 Мая на Красной площади

1925 год. Жители Москвы празднуют 1 Мая на Красной площади

© РИА Новости
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2 из 2

В. И. Ленин выступает с речью при закладке памятника К. Марксу на площади Свердлова (ныне Театральная). Москва, 1 мая 1920

© РИА Новости
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1 из 2

1925 год. Жители Москвы празднуют 1 Мая на Красной площади

© РИА Новости
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2 из 2
После смерти Ленина центром притяжения празднований в Москве стал Мавзолей.
Традиции отдыхать и 2 мая в 2023-м исполнилось 95 лет — она ведет отсчет с 1928-го.

Тридцатые годы: воздушный парад и пикники

Праздник стал по-настоящему массовым и масштабным в 1930-е. Практически в каждом городе проводили торжественные мероприятия, на главных площадях выступали физкультурники и передовики производства.
© РИА Новости / Виктор Доброницкий | Перейти в медиабанк

Демонстрация на улицах столицы 1 Мая 1932

Демонстрация на улицах столицы. 1 мая 1932 года

Демонстрация на улицах столицы 1 Мая 1932

© РИА Новости / Виктор Доброницкий
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1 из 4
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, 1 мая 1936

Физкультурный парад на Красной площади в Москве. 1 Мая. 1936 год

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, 1 мая 1936

© РИА Новости / Иван Шагин
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2 из 4
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Первомайские праздники в зерносовхозе "Нагайбакский" рабочие отмечают вместе. Челябинская область, 1939

Первомайские праздники в зерносовхозе Нагайбакский рабочие отмечают вместе. Челябинская область, 1939 год

Первомайские праздники в зерносовхозе "Нагайбакский" рабочие отмечают вместе. Челябинская область, 1939

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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3 из 4
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Москва, 1939

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Москва, 1939 год

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Москва, 1939

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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4 из 4

Демонстрация на улицах столицы 1 Мая 1932

© РИА Новости / Виктор Доброницкий
Перейти в медиабанк
1 из 4

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, 1 мая 1936

© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в медиабанк
2 из 4

Первомайские праздники в зерносовхозе "Нагайбакский" рабочие отмечают вместе. Челябинская область, 1939

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Москва, 1939

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
4 из 4
Еще одна памятная дата выпала на 2023 год: исполнилось 90 лет самой зрелищной традиции парадов. С 1933-го начали проводить воздушную часть шествий, которая позже превратилась в обязательное шоу 9 Мая.
Кроме того, еще в дореволюционное время в этот день принято было собираться на пикники. Шашлыки тогда повсеместно не жарили, но традицией обязаны именно Первомаю.

Послевоенный Первомай: все изменилось

Во время Великой Отечественной праздник не отмечали, но он оставался значимым для страны. А вот первый салют в честь (тогда еще приближающейся) Победы дали 1 мая 1945-го.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкДемонстрация трудящихся в Москве, 1 мая 1948
Демонстрация трудящихся в Москве 1 мая 1948 года - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Демонстрация трудящихся в Москве, 1 мая 1948
После войны праздник вернулся к прежнему размаху. Неизменными на Первомай остались демонстрации трудящихся и веселье, которое длилось два дня.

Пятидесятые: первый репортаж

Военные парады пока еще проводили на 1 Мая. А в 1956-м сделали первый репортаж, который стал традиционным.
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанк

Советская молодежь во время демонстрации по случаю 1 Мая в Москве

Советская молодёжь во время демонстрации в День 1 Мая в Москве

Советская молодежь во время демонстрации по случаю 1 Мая в Москве

© РИА Новости / Александр Моклецов
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1 из 2
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанк

Вечерняя Москва в первомайском оформлении. Праздничный салют на Красной площади

Вечерняя Москва в первомайском праздничном оформлении. Праздничный салют на Красной площади

Вечерняя Москва в первомайском оформлении. Праздничный салют на Красной площади

© РИА Новости / Василий Малышев
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2 из 2

Советская молодежь во время демонстрации по случаю 1 Мая в Москве

© РИА Новости / Александр Моклецов
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1 из 2

Вечерняя Москва в первомайском оформлении. Праздничный салют на Красной площади

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
2 из 2
И конечно, Первомай остается праздником цветов — практически каждый брал с собой на демонстрацию не только плакаты "Мир! Труд! Май!", но и букеты.

Шестидесятые: военный парад переехал на День Победы

В 1968-м приняли решение проводить парады с техникой и военнослужащими в День Победы.
© РИА Новости / Лев Поликашин | Перейти в медиабанк

Парад физкультурников на Красной площади в день 1 Мая

Парад физкультурников на Красной площади 1 мая

Парад физкультурников на Красной площади в день 1 Мая

© РИА Новости / Лев Поликашин
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1 из 4
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанк

Гости из Африки на демонстрации в Международный День солидарности трудящихся. Красная площадь

Гости из Африки на демонстрации в Международный День солидарности трудящихся. Красная площадь

Гости из Африки на демонстрации в Международный День солидарности трудящихся. Красная площадь

© РИА Новости / Давид Шоломович
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2 из 4
© РИА Новости / Денисенко | Перейти в медиабанк

Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1968

Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1968 года

Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1968

© РИА Новости / Денисенко
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3 из 4
© РИА Новости / Олег Иванов | Перейти в медиабанк

Спортсмены-мотоциклисты. Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1969

Спортсмены-мотоциклисты. Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1969 года

Спортсмены-мотоциклисты. Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1969

© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в медиабанк
4 из 4

Парад физкультурников на Красной площади в день 1 Мая

© РИА Новости / Лев Поликашин
Перейти в медиабанк
1 из 4

Гости из Африки на демонстрации в Международный День солидарности трудящихся. Красная площадь

© РИА Новости / Давид Шоломович
Перейти в медиабанк
2 из 4

Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1968

© РИА Новости / Денисенко
Перейти в медиабанк
3 из 4

Спортсмены-мотоциклисты. Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1969

© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в медиабанк
4 из 4
А вот шествия физкультурников остались традицией 1 Мая. На Красной площади с яркими шоу выступали и мотоциклисты из клубов трудящихся.

Семидесятые: брежневский расцвет 1 Мая

Самыми масштабными Первомайские торжества были при Леониде Брежневе.
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкВ колонне демонстрантов в День международной солидарности трудящихся.
В колонне демонстрантов в День международной солидарности трудящихся
В колонне демонстрантов в День международной солидарности трудящихся.
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПразднование 1 Мая. Колонна демонстрантов.
Празднование 1 Мая. Колонна демонстрантов
Празднование 1 Мая. Колонна демонстрантов.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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2 из 4
© РИА Новости / И. Зотин | Перейти в медиабанк

Иллюминация на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат). 1 мая 1973

Иллюминация на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат) 1 мая 1973 года

Иллюминация на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат). 1 мая 1973

© РИА Новости / И. Зотин
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3 из 4
© РИА Новости / Валентин Шияновский | Перейти в медиабанк

Праздничный салют в честь 1 Мая в Москве

Праздничный салют 1 мая в Москве

Праздничный салют в честь 1 Мая в Москве

© РИА Новости / Валентин Шияновский
Перейти в медиабанк
4 из 4
В колонне демонстрантов в День международной солидарности трудящихся.
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
1 из 4
Празднование 1 Мая. Колонна демонстрантов.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
2 из 4

Иллюминация на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат). 1 мая 1973

© РИА Новости / И. Зотин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Праздничный салют в честь 1 Мая в Москве

© РИА Новости / Валентин Шияновский
Перейти в медиабанк
4 из 4
И все еще давали салют. На демонстрации люди надевали лучшие наряды, национальные костюмы. Символом оставалась гвоздика — цветы несли вместе с красными флажками и воздушными шарами.

Восьмидесятые: конец эпохи Первомая

Первомай в это десятилетие — все еще зрелищный праздник. Таким он оставался и после смерти Брежнева в 1984 году.
© РИА Новости / Лев Иванов | Перейти в медиабанк

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади

© РИА Новости / Лев Иванов
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1 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве 1 Мая 1982 года — в День солидарности трудящихся

Демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве

Демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве 1 Мая 1982 года — в День солидарности трудящихся

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Рунов | Перейти в медиабанк

Колонна первомайской демонстрации на подходе к Красной площади

Колонна первомайской демонстрации на подходе к Красной площади

Колонна первомайской демонстрации на подходе к Красной площади

© РИА Новости / Рунов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади

© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве 1 Мая 1982 года — в День солидарности трудящихся

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3

Колонна первомайской демонстрации на подходе к Красной площади

© РИА Новости / Рунов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Два года, с 1985-го по 1987-й, в СССР действовал сухой закон. Антиалкогольная кампания Михаила Горбачева провалилась в том числе из-за пикников и слишком длинных майских выходных.

Девяностые: конец Первомая и новая Россия

В 1990-м прошла последняя официальная первомайская демонстрация, но традиции праздника сохранились.
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанк

Народные гулянья на Тверской улице в День весны и труда

Народные гулянья на Тверской улице в День весны и труда

Народные гулянья на Тверской улице в День весны и труда

© РИА Новости / Валерий Шустов
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1 из 2
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкНародные гулянья в Александровском саду после первомайской демонстрации
Народные гулянья в Александровском саду после первомайской демонстрации
Народные гулянья в Александровском саду после первомайской демонстрации
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
2 из 2

Народные гулянья на Тверской улице в День весны и труда

© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
1 из 2
Народные гулянья в Александровском саду после первомайской демонстрации
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
2 из 2
С 1992-го мы знаем 1 Мая под названием "Праздник Весны и Труда", а главным торжественным событием месяца стал День Победы.

Нулевые: минус один выходной

В первые годы XXI века Первомай все еще остается праздником, но демонстрации уже не носят общественного смысла. Однако в некоторых регионах России проходят митинги и концерты, организованные политическими партиями и профсоюзами.
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Москвичи отдыхают в парке в праздничный день 1 Мая

Москвичи отдыхают в парке в праздничный день 1 Мая

Москвичи отдыхают в парке в праздничный день 1 Мая

© РИА Новости / Александр Поляков
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1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Юные москвичи на Манежной площади 1 Мая

Юные москвичи на Манежной площади 1 Мая

Юные москвичи на Манежной площади 1 Мая

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 2

Москвичи отдыхают в парке в праздничный день 1 Мая

© РИА Новости / Александр Поляков
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1 из 2

Юные москвичи на Манежной площади 1 Мая

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 2
В 2004-м в редакции нового Трудового кодекса России уже не было выходного дня 2 мая.

Первомай сегодня: яркий праздник весны

И сейчас это одно из главных торжеств, хотя о его истории мало кто знает.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Воздушные шарики с надписями "За мир!", "За труд!" участников первомайской демонстрации в Волгограде

Воздушные шарики с надписями За мир!, За труд! участников первомайской демонстрации в Волгограде

Воздушные шарики с надписями "За мир!", "За труд!" участников первомайской демонстрации в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага
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1 из 7
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанк

Первомайская демонстрация в Якутске

Первомайская демонстрация в Якутске

Первомайская демонстрация в Якутске

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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2 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков

Первомайская демонстрация во Владивостоке

Первомайская демонстрация во Владивостоке

Первомайская демонстрация во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 7
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Участники Всероссийского автопробега профсоюзов "Zа мир без нацизма" на Поклонной горе в Москве. Мероприятие проходит в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина

Участники Всероссийского автопробега профсоюзов Zа мир без нацизма на Поклонной горе в Москве

Участники Всероссийского автопробега профсоюзов "Zа мир без нацизма" на Поклонной горе в Москве. Мероприятие проходит в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 7
© РИА Новости / Кирилл Брага

Первомайская демонстрация в Волгограде

Первомайская демонстрация в Волгограде

Первомайская демонстрация в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага
5 из 7
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Участники первомайской демонстрации на Красной площади

Первомайская демонстрация на Красной площади

Участники первомайской демонстрации на Красной площади

© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники первомайской демонстрации столичных профсоюзов на Красной площади

Первомайская демонстрация на Красной площади

Участники первомайской демонстрации столичных профсоюзов на Красной площади

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Воздушные шарики с надписями "За мир!", "За труд!" участников первомайской демонстрации в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага
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Первомайская демонстрация в Якутске

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Первомайская демонстрация во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 7

Участники Всероссийского автопробега профсоюзов "Zа мир без нацизма" на Поклонной горе в Москве. Мероприятие проходит в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первомайская демонстрация в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага
5 из 7

Участники первомайской демонстрации на Красной площади

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Участники первомайской демонстрации столичных профсоюзов на Красной площади

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 7
В регионах проводят демонстрации и устраивают фестивали. А традиция выездов на дачу или на природу сохраняется в России более ста 100 лет.
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