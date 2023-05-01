https://ria.ru/20230501/dagestan-1863528765.html
"Я от этого отказался". Предприниматель из Дагестана удивил всю Россию
"Я от этого отказался". Предприниматель из Дагестана удивил всю Россию - РИА Новости, 01.05.2023
"Я от этого отказался". Предприниматель из Дагестана удивил всю Россию
Дома обветшали, почти все уехали — казалось, Чох ждет участь соседних поселений. Однако всего за пару лет аул стал одним из самых посещаемых мест в России. О... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:00
2023-05-01T08:00
2023-05-01T08:13
махачкала
кавказ
общество
республика дагестан
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Дома обветшали, почти все уехали — казалось, Чох ждет участь соседних поселений. Однако всего за пару лет аул стал одним из самых посещаемых мест в России. О том, как это получилось, — в материале РИА Новости."Интеллектуальный центр"От Махачкалы до Чоха — три с половиной часа. Чем ближе к аулу, тем круче горный серпантин. На склонах — одноэтажные дома с плоскими крышами. Издалека кажется, что они стоят друг на друге.Земля, как говорят местные, на вес золота. Свободных участков нет. Чтобы уместиться, здесь делают каменные подпорные стенки, похожие на лестничные площадки. У каждой семьи — своя терраса, где выращивают овощи и фрукты.Это аварское поселение — очень древнее. В Средние века здесь проходил Великий шелковый путь. Аул был одним из центров арабистики на Кавказе, славился оружейниками, камнерезами, ювелирами. Тут жили торговцы и крупные овцеводы.Еще Чох называют интеллектуальным центром горного Дагестана. Среди тех, кто родился в селе, много ученых — кандидатов и докторов наук. Здесь вырос первый аварский художник Халил-Бек Мусаясул — мраморный слепок его рук хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Гордятся местные и советским борцом, пятикратным чемпионом мира Али Алиевым.Люди уезжали отсюда в поисках комфортной жизни, работники сельского хозяйства переселялись на равнины. В девяностые с распадом колхозов отток усилился. В середине нулевых аул был на грани вымирания."Я застал это еще совсем юным. И загорелся идеей — вернуть жизнь на родную землю", — говорит сельчанин Заур Цохолов.Мечта горцаЗаур из многодетной семьи. Братья и сестры покинули Чох, иногда навещают. Он и сам после школы уехал, учился в Махачкале. Но потом вернулся."Если и создавать собственный идеальный мир, то у себя дома, — объясняет Цохолов. — Нужно было определиться, чем заниматься. Например, овощеводство из-за скудной земли нерентабельно, дешевле покупать".Задумался о туризме. Многие односельчане отнеслись к инициативе скептически — регион долгие годы считался небезопасным.Тем не менее в 2013-м Заур вместе с двумя друзьями организовал "творческие субботники" — концерты для детей, экскурсии для туристов. Так хотели привлечь внимание властей к проблеме большого оттока людей.Тогда же взялся за восстановление дома, возведенного в 1875-м на самой высокой горе. Планировал обустроить несколько гостевых комнат, оформленных в традиционном горском стиле. Владелец не возражал, но попросил за дом двести тысяч. Таких денег у Заура не было. Расплатился позже — уже в 2019-м.Ремонт делал за свой счет. Открыл небольшую пекарню, чтобы вкладываться в реставрацию. Однако средств все равно не хватало. Тогда стал ездить на молодежные форумы, и с 2015 по 2019-й собрал шесть миллионов на "Этнодом" — так Заур назвал проект."Первых посетителей приняли в 2018-м. Сейчас дом готов разместить до 30 гостей. Номера всегда заняты, бронируют заранее. С каждым годом желающих все больше, — рассказывает Цохолов. — На меня не раз выходили с просьбой продать дом, предлагали около миллиона долларов. Но я отказался"."Мы прикипели"Примеру Заура последовали соседи: "Проект стал, по сути, моделью экономического развития горных дагестанских сел. Его начали реализовывать повсеместно".В последние годы Чох сильно преобразился — возвращаются те, кто в свое время уехал. Местные начали приводить в порядок брошенные дома, принимать туристов. Постоянно в ауле живет около трехсот человек, в теплое время года в разы больше.Заур, в свою очередь, не просто вкладывается в развитие туризма, но и поддерживает инфраструктуру. Благодаря его усилиям провели свет. Купил мусоровоз, и теперь сельская администрация регулярно вывозит отходы. Восстановил тропу к Гамсутлю — аулу-призраку, который стал излюбленным местом у приезжих. Это в пяти километрах от Чоха."Непривычно видеть село снова оживленным. Этим мы обязаны Зауру", — говорит Хани, преподавательница химии и биологии в местной школе. Ей за семьдесят, тоже размещает у себя туристов.Но не все проблемы решены. "В 2011-м отметили столетие школы. Здание строили, можно сказать, на совесть. Но годы сказываются, на стенах появляются трещины. Все из-за землетрясений, которые здесь происходят ежегодно. Нужен капитальный ремонт, — объясняет педагог. — А пока каждый учитель приводит свой класс в порядок собственноручно".Три года назад учреждение хотели закрыть — было всего 42 учащихся. Но местные запротестовали, и власти передумали.Трудности и с водой. На весь аул три колодца, два из них пустуют. Водопровод протянули еще в 20-е годы прошлого века. Ближайший родник — в пяти километрах. Воду, правда, регулярно подвозят, и местные запасаются на неделю вперед.Нет и общественного транспорта — пользуются такси. А для приезжих организуют трансфер."Да, есть некоторые минусы, но мы прикипели, — признается Хани. — Дому, в котором я живу, уже двести лет. Гранитный. Стены толщиной в 70 сантиметров. Простоит еще столько же, если будет кому ухаживать". Заур планирует воссоздать традиционную архитектуру во всем поселении. И построить большой образовательный центр — он уверен, что это "вернет Чоху былое величие".
https://ria.ru/20210120/dagestan-1593716804.html
https://ria.ru/20200925/dagestan-1577643779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, кавказ, общество, республика дагестан
Махачкала, Кавказ, Общество, Республика Дагестан
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Дома обветшали, почти все уехали — казалось, Чох ждет участь соседних поселений. Однако всего за пару лет аул стал одним из самых посещаемых мест в России. О том, как это получилось, — в материале РИА Новости.
От Махачкалы до Чоха — три с половиной часа. Чем ближе к аулу, тем круче горный серпантин. На склонах — одноэтажные дома с плоскими крышами. Издалека кажется, что они стоят друг на друге.
Земля, как говорят местные, на вес золота. Свободных участков нет. Чтобы уместиться, здесь делают каменные подпорные стенки, похожие на лестничные площадки. У каждой семьи — своя терраса, где выращивают овощи и фрукты.
Это аварское поселение — очень древнее. В Средние века здесь проходил Великий шелковый путь. Аул был одним из центров арабистики на Кавказе, славился оружейниками, камнерезами, ювелирами. Тут жили торговцы и крупные овцеводы.
Еще Чох называют интеллектуальным центром горного Дагестана. Среди тех, кто родился в селе, много ученых — кандидатов и докторов наук. Здесь вырос первый аварский художник Халил-Бек Мусаясул — мраморный слепок его рук хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Гордятся местные и советским борцом, пятикратным чемпионом мира Али Алиевым.
Люди уезжали отсюда в поисках комфортной жизни, работники сельского хозяйства переселялись на равнины. В девяностые с распадом колхозов отток усилился. В середине нулевых аул был на грани вымирания.
"Я застал это еще совсем юным. И загорелся идеей — вернуть жизнь на родную землю", — говорит сельчанин Заур Цохолов.
Заур из многодетной семьи. Братья и сестры покинули Чох, иногда навещают. Он и сам после школы уехал, учился в Махачкале. Но потом вернулся.
"Если и создавать собственный идеальный мир, то у себя дома, — объясняет Цохолов. — Нужно было определиться, чем заниматься. Например, овощеводство из-за скудной земли нерентабельно, дешевле покупать".
Задумался о туризме. Многие односельчане отнеслись к инициативе скептически — регион долгие годы считался небезопасным.
Тем не менее в 2013-м Заур вместе с двумя друзьями организовал "творческие субботники" — концерты для детей, экскурсии для туристов. Так хотели привлечь внимание властей к проблеме большого оттока людей.
Тогда же взялся за восстановление дома, возведенного в 1875-м на самой высокой горе. Планировал обустроить несколько гостевых комнат, оформленных в традиционном горском стиле. Владелец не возражал, но попросил за дом двести тысяч. Таких денег у Заура не было. Расплатился позже — уже в 2019-м.
Ремонт делал за свой счет. Открыл небольшую пекарню, чтобы вкладываться в реставрацию. Однако средств все равно не хватало. Тогда стал ездить на молодежные форумы, и с 2015 по 2019-й собрал шесть миллионов на "Этнодом" — так Заур назвал проект.
"Первых посетителей приняли в 2018-м. Сейчас дом готов разместить до 30 гостей. Номера всегда заняты, бронируют заранее. С каждым годом желающих все больше, — рассказывает Цохолов. — На меня не раз выходили с просьбой продать дом, предлагали около миллиона долларов. Но я отказался".
Примеру Заура последовали соседи: "Проект стал, по сути, моделью экономического развития горных дагестанских сел. Его начали реализовывать повсеместно".
В последние годы Чох сильно преобразился — возвращаются те, кто в свое время уехал. Местные начали приводить в порядок брошенные дома, принимать туристов. Постоянно в ауле живет около трехсот человек, в теплое время года в разы больше.
Заур, в свою очередь, не просто вкладывается в развитие туризма, но и поддерживает инфраструктуру. Благодаря его усилиям провели свет. Купил мусоровоз, и теперь сельская администрация регулярно вывозит отходы. Восстановил тропу к Гамсутлю — аулу-призраку, который стал излюбленным местом у приезжих. Это в пяти километрах от Чоха.
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"Непривычно видеть село снова оживленным. Этим мы обязаны Зауру", — говорит Хани, преподавательница химии и биологии в местной школе. Ей за семьдесят, тоже размещает у себя туристов.
Но не все проблемы решены. "В 2011-м отметили столетие школы. Здание строили, можно сказать, на совесть. Но годы сказываются, на стенах появляются трещины. Все из-за землетрясений, которые здесь происходят ежегодно. Нужен капитальный ремонт, — объясняет педагог. — А пока каждый учитель приводит свой класс в порядок собственноручно".
Три года назад учреждение хотели закрыть — было всего 42 учащихся. Но местные запротестовали, и власти передумали.
«
"Сейчас у нас 62 ученика, тоже мало. Тем не менее мы не могли допустить, чтобы в Чохе, который славится своими выходцами, закрыли школу", — продолжает Хани.
Трудности и с водой. На весь аул три колодца, два из них пустуют. Водопровод протянули еще в 20-е годы прошлого века. Ближайший родник — в пяти километрах. Воду, правда, регулярно подвозят, и местные запасаются на неделю вперед.
Нет и общественного транспорта — пользуются такси. А для приезжих организуют трансфер.
"Да, есть некоторые минусы, но мы прикипели, — признается Хани. — Дому, в котором я живу, уже двести лет. Гранитный. Стены толщиной в 70 сантиметров. Простоит еще столько же, если будет кому ухаживать".
Заур планирует воссоздать традиционную архитектуру во всем поселении. И построить большой образовательный центр — он уверен, что это "вернет Чоху былое величие".
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