https://ria.ru/20230501/dagestan-1863528765.html

"Я от этого отказался". Предприниматель из Дагестана удивил всю Россию

"Я от этого отказался". Предприниматель из Дагестана удивил всю Россию - РИА Новости, 01.05.2023

"Я от этого отказался". Предприниматель из Дагестана удивил всю Россию

Дома обветшали, почти все уехали — казалось, Чох ждет участь соседних поселений. Однако всего за пару лет аул стал одним из самых посещаемых мест в России. О... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:13

махачкала

кавказ

общество

республика дагестан

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Дома обветшали, почти все уехали — казалось, Чох ждет участь соседних поселений. Однако всего за пару лет аул стал одним из самых посещаемых мест в России. О том, как это получилось, — в материале РИА Новости."Интеллектуальный центр"От Махачкалы до Чоха — три с половиной часа. Чем ближе к аулу, тем круче горный серпантин. На склонах — одноэтажные дома с плоскими крышами. Издалека кажется, что они стоят друг на друге.Земля, как говорят местные, на вес золота. Свободных участков нет. Чтобы уместиться, здесь делают каменные подпорные стенки, похожие на лестничные площадки. У каждой семьи — своя терраса, где выращивают овощи и фрукты.Это аварское поселение — очень древнее. В Средние века здесь проходил Великий шелковый путь. Аул был одним из центров арабистики на Кавказе, славился оружейниками, камнерезами, ювелирами. Тут жили торговцы и крупные овцеводы.Еще Чох называют интеллектуальным центром горного Дагестана. Среди тех, кто родился в селе, много ученых — кандидатов и докторов наук. Здесь вырос первый аварский художник Халил-Бек Мусаясул — мраморный слепок его рук хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Гордятся местные и советским борцом, пятикратным чемпионом мира Али Алиевым.Люди уезжали отсюда в поисках комфортной жизни, работники сельского хозяйства переселялись на равнины. В девяностые с распадом колхозов отток усилился. В середине нулевых аул был на грани вымирания."Я застал это еще совсем юным. И загорелся идеей — вернуть жизнь на родную землю", — говорит сельчанин Заур Цохолов.Мечта горцаЗаур из многодетной семьи. Братья и сестры покинули Чох, иногда навещают. Он и сам после школы уехал, учился в Махачкале. Но потом вернулся."Если и создавать собственный идеальный мир, то у себя дома, — объясняет Цохолов. — Нужно было определиться, чем заниматься. Например, овощеводство из-за скудной земли нерентабельно, дешевле покупать".Задумался о туризме. Многие односельчане отнеслись к инициативе скептически — регион долгие годы считался небезопасным.Тем не менее в 2013-м Заур вместе с двумя друзьями организовал "творческие субботники" — концерты для детей, экскурсии для туристов. Так хотели привлечь внимание властей к проблеме большого оттока людей.Тогда же взялся за восстановление дома, возведенного в 1875-м на самой высокой горе. Планировал обустроить несколько гостевых комнат, оформленных в традиционном горском стиле. Владелец не возражал, но попросил за дом двести тысяч. Таких денег у Заура не было. Расплатился позже — уже в 2019-м.Ремонт делал за свой счет. Открыл небольшую пекарню, чтобы вкладываться в реставрацию. Однако средств все равно не хватало. Тогда стал ездить на молодежные форумы, и с 2015 по 2019-й собрал шесть миллионов на "Этнодом" — так Заур назвал проект."Первых посетителей приняли в 2018-м. Сейчас дом готов разместить до 30 гостей. Номера всегда заняты, бронируют заранее. С каждым годом желающих все больше, — рассказывает Цохолов. — На меня не раз выходили с просьбой продать дом, предлагали около миллиона долларов. Но я отказался"."Мы прикипели"Примеру Заура последовали соседи: "Проект стал, по сути, моделью экономического развития горных дагестанских сел. Его начали реализовывать повсеместно".В последние годы Чох сильно преобразился — возвращаются те, кто в свое время уехал. Местные начали приводить в порядок брошенные дома, принимать туристов. Постоянно в ауле живет около трехсот человек, в теплое время года в разы больше.Заур, в свою очередь, не просто вкладывается в развитие туризма, но и поддерживает инфраструктуру. Благодаря его усилиям провели свет. Купил мусоровоз, и теперь сельская администрация регулярно вывозит отходы. Восстановил тропу к Гамсутлю — аулу-призраку, который стал излюбленным местом у приезжих. Это в пяти километрах от Чоха."Непривычно видеть село снова оживленным. Этим мы обязаны Зауру", — говорит Хани, преподавательница химии и биологии в местной школе. Ей за семьдесят, тоже размещает у себя туристов.Но не все проблемы решены. "В 2011-м отметили столетие школы. Здание строили, можно сказать, на совесть. Но годы сказываются, на стенах появляются трещины. Все из-за землетрясений, которые здесь происходят ежегодно. Нужен капитальный ремонт, — объясняет педагог. — А пока каждый учитель приводит свой класс в порядок собственноручно".Три года назад учреждение хотели закрыть — было всего 42 учащихся. Но местные запротестовали, и власти передумали.Трудности и с водой. На весь аул три колодца, два из них пустуют. Водопровод протянули еще в 20-е годы прошлого века. Ближайший родник — в пяти километрах. Воду, правда, регулярно подвозят, и местные запасаются на неделю вперед.Нет и общественного транспорта — пользуются такси. А для приезжих организуют трансфер."Да, есть некоторые минусы, но мы прикипели, — признается Хани. — Дому, в котором я живу, уже двести лет. Гранитный. Стены толщиной в 70 сантиметров. Простоит еще столько же, если будет кому ухаживать". Заур планирует воссоздать традиционную архитектуру во всем поселении. И построить большой образовательный центр — он уверен, что это "вернет Чоху былое величие".

https://ria.ru/20210120/dagestan-1593716804.html

https://ria.ru/20200925/dagestan-1577643779.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

махачкала, кавказ, общество, республика дагестан