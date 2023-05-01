https://ria.ru/20230501/covid-19-1868950257.html
В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 414 случаев COVID-19, пять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:11
2023-05-01T11:11
2023-05-01T11:11
москва
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 414 случаев COVID-19, пять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 414, госпитализированы - 73 человека, выздоровели - 592 человека, пять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне был выявлен 671 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 507 096 случая коронавируса, выздоровели 3 317 476 человек, умерли 48 695 человек.
https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867302044.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, общество
Москва, Коронавирус COVID-19, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 414 случаев COVID-19
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
За последние сутки в Москве выявлено 414 случаев COVID-19, пять человек умерли, сообщается
на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 414, госпитализированы - 73 человека, выздоровели - 592 человека, пять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне был выявлен 671 новый случай заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 507 096 случая коронавируса, выздоровели 3 317 476 человек, умерли 48 695 человек.
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