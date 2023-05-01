https://ria.ru/20230501/btr-1868941031.html
Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ
Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ - РИА Новости, 01.05.2023
Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ
Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, ролик об их работе опубликовало Минобороны в своем РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:04
2023-05-01T10:04
2023-05-01T21:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
бтр-80
олег газманов
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, ролик об их работе опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале. "В военное время мы осуществляем звуковещание <...> на противника с целью снижения его морально-психологического состояния. Перед началом звуковещания я подаю команду для поворота башни для нужного угла звуковещания", — рассказал командир ЗС-88 с позывным Колокол. После поворота установки командир ЗС-88 обратился к военным ВСУ с призывом перейти на сторону России. "Солдаты Украины, задумайтесь, зачем и для чего вы воюете. Переходи на сторону России и осознай, что вся сила в правде", — призвал командир установки украинских солдат. Он добавил, что теперь, "для закрепления материала", бойцов ВСУ ждет "музыкальная пауза".Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до шести километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.
https://ria.ru/20230404/polsha-1862883624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Переходи на сторону России". Работа звуковещательной станции ЗС-88
Командир звуковещательной станции ЗС-88 с позывным «Колокол» рассказал как организована боевая работа на его боевой машине. Звуковещательная станция работает на базе БТР-80 и у неё на вооружении у неё есть два пулемёта, однако «Колокол» уверяет, что главное оружие данной машины – звуковещательные колокола.
2023-05-01T10:04
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, бтр-80, олег газманов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, БТР-80, Олег Газманов, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ
ВС России показали работу звуковещательного БТР, транслирующего ВСУ призывы сложить оружие
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, ролик об их работе опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.
"В военное время мы осуществляем звуковещание <...> на противника с целью снижения его морально-психологического состояния. Перед началом звуковещания я подаю команду для поворота башни для нужного угла звуковещания", — рассказал командир ЗС-88 с позывным Колокол.
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После поворота установки командир ЗС-88 обратился к военным ВСУ с призывом перейти на сторону России.
"Солдаты Украины, задумайтесь, зачем и для чего вы воюете. Переходи на сторону России и осознай, что вся сила в правде", — призвал командир установки украинских солдат.
Он добавил, что теперь, "для закрепления материала", бойцов ВСУ ждет "музыкальная пауза".
«
"Поставим композицию, которую очень сильно любит противник", — сказал Колокол и включил песню "Вперед, Россия!" в исполнении Олега Газманова в сторону украинских позиций.
Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до шести километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.
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