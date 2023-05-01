Рейтинг@Mail.ru
Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 01.05.2023 (обновлено: 21:28 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/btr-1868941031.html
Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ
Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ - РИА Новости, 01.05.2023
Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ
Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, ролик об их работе опубликовало Минобороны в своем РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:04
2023-05-01T21:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
бтр-80
олег газманов
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868944167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6b5d2bea018a675bfcc55c09619d706.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, ролик об их работе опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале. "В военное время мы осуществляем звуковещание &lt;...&gt; на противника с целью снижения его морально-психологического состояния. Перед началом звуковещания я подаю команду для поворота башни для нужного угла звуковещания", — рассказал командир ЗС-88 с позывным Колокол. После поворота установки командир ЗС-88 обратился к военным ВСУ с призывом перейти на сторону России. "Солдаты Украины, задумайтесь, зачем и для чего вы воюете. Переходи на сторону России и осознай, что вся сила в правде", — призвал командир установки украинских солдат. Он добавил, что теперь, "для закрепления материала", бойцов ВСУ ждет "музыкальная пауза".Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до шести километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.
https://ria.ru/20230404/polsha-1862883624.html
https://ria.ru/20230427/bronetransporter-1868245658.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Переходи на сторону России". Работа звуковещательной станции ЗС-88
Командир звуковещательной станции ЗС-88 с позывным «Колокол» рассказал как организована боевая работа на его боевой машине. Звуковещательная станция работает на базе БТР-80 и у неё на вооружении у неё есть два пулемёта, однако «Колокол» уверяет, что главное оружие данной машины – звуковещательные колокола.
2023-05-01T10:04
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868944167_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8fbd40f4bac5132e19df75f0a0c16f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, бтр-80, олег газманов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, БТР-80, Олег Газманов, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ

ВС России показали работу звуковещательного БТР, транслирующего ВСУ призывы сложить оружие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, ролик об их работе опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.
"В военное время мы осуществляем звуковещание <...> на противника с целью снижения его морально-психологического состояния. Перед началом звуковещания я подаю команду для поворота башни для нужного угла звуковещания", — рассказал командир ЗС-88 с позывным Колокол.
Бронетранспортер Rosomak армии Польши - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Польша поставит Киеву БТР Rosomak с различными вариантами вооружения
4 апреля, 13:13
После поворота установки командир ЗС-88 обратился к военным ВСУ с призывом перейти на сторону России.
"Солдаты Украины, задумайтесь, зачем и для чего вы воюете. Переходи на сторону России и осознай, что вся сила в правде", — призвал командир установки украинских солдат.
Он добавил, что теперь, "для закрепления материала", бойцов ВСУ ждет "музыкальная пауза".
«

"Поставим композицию, которую очень сильно любит противник", — сказал Колокол и включил песню "Вперед, Россия!" в исполнении Олега Газманова в сторону украинских позиций.

Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до шести километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.
Трофейный американский бронетранспортер M113 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113
27 апреля, 18:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБТР-80Олег ГазмановБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала