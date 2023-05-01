https://ria.ru/20230501/btr-1868941031.html

Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ

Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ - РИА Новости, 01.05.2023

Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ

Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, ролик об их работе опубликовало Минобороны в своем РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:04

2023-05-01T10:04

2023-05-01T21:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

бтр-80

олег газманов

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, ролик об их работе опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале. "В военное время мы осуществляем звуковещание <...> на противника с целью снижения его морально-психологического состояния. Перед началом звуковещания я подаю команду для поворота башни для нужного угла звуковещания", — рассказал командир ЗС-88 с позывным Колокол. После поворота установки командир ЗС-88 обратился к военным ВСУ с призывом перейти на сторону России. "Солдаты Украины, задумайтесь, зачем и для чего вы воюете. Переходи на сторону России и осознай, что вся сила в правде", — призвал командир установки украинских солдат. Он добавил, что теперь, "для закрепления материала", бойцов ВСУ ждет "музыкальная пауза".Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до шести километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.

https://ria.ru/20230404/polsha-1862883624.html

https://ria.ru/20230427/bronetransporter-1868245658.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Переходи на сторону России". Работа звуковещательной станции ЗС-88 Командир звуковещательной станции ЗС-88 с позывным «Колокол» рассказал как организована боевая работа на его боевой машине. Звуковещательная станция работает на базе БТР-80 и у неё на вооружении у неё есть два пулемёта, однако «Колокол» уверяет, что главное оружие данной машины – звуковещательные колокола. 2023-05-01T10:04 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, бтр-80, олег газманов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)