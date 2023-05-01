https://ria.ru/20230501/bryansk-1868961956.html

Движение на ж/д участке под Брянском приостановлено из-за схода локомотива

Движение на ж/д участке под Брянском приостановлено из-за схода локомотива - РИА Новости, 01.05.2023

Движение на ж/д участке под Брянском приостановлено из-за схода локомотива

Вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области, движение на участке... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:48

2023-05-01T12:48

2023-05-01T13:14

происшествия

брянская область

унечский район

унеча

александр богомаз

ржд

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области, движение на участке приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. "Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области. В настоящее время движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва", - говорится в сообщении. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда. Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД создан оперативный штаб.

https://ria.ru/20230501/podryv-1868937960.html

брянская область

унечский район

унеча

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, унечский район, унеча, александр богомаз, ржд