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Движение на ж/д участке под Брянском приостановлено из-за схода локомотива - РИА Новости, 01.05.2023
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12:48 01.05.2023 (обновлено: 13:14 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/bryansk-1868961956.html
Движение на ж/д участке под Брянском приостановлено из-за схода локомотива
Движение на ж/д участке под Брянском приостановлено из-за схода локомотива - РИА Новости, 01.05.2023
Движение на ж/д участке под Брянском приостановлено из-за схода локомотива
Вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области, движение на участке... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:48
2023-05-01T13:14
происшествия
брянская область
унечский район
унеча
александр богомаз
ржд
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области, движение на участке приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. "Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области. В настоящее время движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва", - говорится в сообщении. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда. Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД создан оперативный штаб.
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брянская область
унечский район
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происшествия, брянская область, унечский район, унеча, александр богомаз, ржд
Происшествия, Брянская область, Унечский район, Унеча, Александр Богомаз, РЖД
Движение на ж/д участке под Брянском приостановлено из-за схода локомотива

Движение на ж/д участке под Брянском приостановлено после схода локомотива и семи вагонов

© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области, движение на участке приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда.
"Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области. В настоящее время движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва", - говорится в сообщении.
На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда. Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД создан оперативный штаб.
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ПроисшествияБрянская областьУнечский районУнечаАлександр БогомазРЖД
 
 
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