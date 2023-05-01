https://ria.ru/20230501/britaniya-1868984649.html

СМИ: жена Сунака владеет долей в компании, получившей средства от властей

СМИ: жена Сунака владеет долей в компании, получившей средства от властей - РИА Новости, 01.05.2023

СМИ: жена Сунака владеет долей в компании, получившей средства от властей

Супруга премьер-министра Великобритании Акшата Мурти владеет долей в компании, получившей почти 350 тысяч фунтов стерлингов в рамках программы государственной... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:46

2023-05-01T15:46

2023-05-01T15:56

в мире

великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Супруга премьер-министра Великобритании Акшата Мурти владеет долей в компании, получившей почти 350 тысяч фунтов стерлингов в рамках программы государственной поддержки, сообщает газета Times. О том, что инвестиционная компания Catamaran Ventures, контролируемая первой леди, имеет долю в стартапе в области образовательных технологий Study Hall, свидетельствуют записи в государственном реестре Companies House. Согласно данным реестра, в 2022 году компания получила грант в размере 349 976 фунтов (437 тысяч долларов) от правительственного агентства Innovate UK, которое предоставляет средства и поддержку предпринимателям, разрабатывающим инновационные продукты или услуги. Как отмечает издание, тот факт, что Мурти частично владеет компанией, которая является прямым бенефициаром государственного финансирования, поднимает новые вопросы о ее деловых отношениях с правительством, возглавляемого ее мужем, и предполагаемого конфликта интересов. Ранее парламент Великобритании сообщил о начале расследования в отношении Сунака по вопросу декларации финансовых интересов из-за доли его супруги в компании по уходу за детьми. Расследование начали, чтобы установить, могла ли её компания получить выгоду от недавнего решения минфина расширить поддержку семьям с маленькими детьми. Состояние семьи Риши Сунака часто вызывало критику общественности. Критика была связана, в первую очередь, с его женой Акшатой Мурти, дочерью индийского миллиардера. Еще до прихода Сунака на пост премьера стало известно, что его жена не отказалась от индийского гражданства и, таким образом, не являясь резидентом Великобритании, смогла избежать больших налогов на доходы своего бизнеса, полученные в других странах. По сообщениям СМИ, Мурти смогла уклониться от уплаты налогов на ежегодные дивиденды в размере около 11,5 миллиона фунтов, заплатив 30 тысяч фунтов за сохранение статуса нерезидента в Великобритании.

https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html

https://ria.ru/20230422/dzhonson-1867117712.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, риши сунак