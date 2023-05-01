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Перевоплощение Байдена рассмешило Илона Маска и шокировало американцев
Перевоплощение Байдена рассмешило Илона Маска и шокировало американцев - РИА Новости, 01.05.2023
Перевоплощение Байдена рассмешило Илона Маска и шокировало американцев
Пользователей Twitter шокировало перевоплощение президента США Джо Байдена в Темного Брэндона. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T07:37
2023-05-01T07:37
2023-05-01T07:43
в мире
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джо байден
илон маск
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пользователей Twitter шокировало перевоплощение президента США Джо Байдена в Темного Брэндона.Американский лидер опубликовал в микроблоге отрывок из своего выступления на ужине для корреспондентов Белого дома.В ответ на это видео миллиардер Илон Маск поставил смеющиеся эмодзи, но других американцев эта выходка разозлила."Это такой кринж, что становится больно", — написал один из комментаторов."Жалкий старик", — поддержал другой."Да, Джо. Смейся, пока американцы страдают. Классно", — отметил третий."Ты — посмешище", — заявил еще один пользователь.Темный Брэндон — образ Джо Байдена, стреляющего лазерами из глаз, подобно супергерою. Персонаж часто используется в качестве мема. Утверждается, что эта комичная версия Байдена означает, что тот "переходит в наступление". Альтер-эго американского президента, в частности, появляется на сайте новой предвыборной кампании Байдена.
https://ria.ru/20230430/bayden-1868837136.html
https://ria.ru/20230430/bayden-1868810593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, илон маск
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск
Перевоплощение Байдена рассмешило Илона Маска и шокировало американцев
Пользователи Twitter раскритиковали перевоплощение Джо Байдена в Темного Брэндона
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Пользователей Twitter
шокировало перевоплощение президента США Джо Байдена в Темного Брэндона.
Американский лидер опубликовал в микроблоге отрывок из своего выступления на ужине для корреспондентов Белого дома.
«
"Я готов смириться с вашими шутками, но я не уверен насчет Темного Брэндона", — заявил он присутствующим.
В ответ на это видео миллиардер Илон Маск
поставил смеющиеся эмодзи, но других американцев эта выходка разозлила.
"Это такой кринж, что становится больно", — написал один из комментаторов.
"Жалкий старик", — поддержал другой.
Байден заявил, что находится в расцвете сил
"Да, Джо. Смейся, пока американцы страдают. Классно", — отметил третий.
"Ты — посмешище", — заявил еще один пользователь.
Темный Брэндон — образ Джо Байдена, стреляющего лазерами из глаз, подобно супергерою. Персонаж часто используется в качестве мема. Утверждается, что эта комичная версия Байдена означает, что тот "переходит в наступление". Альтер-эго американского президента, в частности, появляется на сайте новой предвыборной кампании Байдена.
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