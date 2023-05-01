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Перевоплощение Байдена рассмешило Илона Маска и шокировало американцев

Перевоплощение Байдена рассмешило Илона Маска и шокировало американцев - РИА Новости, 01.05.2023

Перевоплощение Байдена рассмешило Илона Маска и шокировало американцев

Пользователей Twitter шокировало перевоплощение президента США Джо Байдена в Темного Брэндона. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T07:37

2023-05-01T07:37

2023-05-01T07:43

в мире

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джо байден

илон маск

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пользователей Twitter шокировало перевоплощение президента США Джо Байдена в Темного Брэндона.Американский лидер опубликовал в микроблоге отрывок из своего выступления на ужине для корреспондентов Белого дома.В ответ на это видео миллиардер Илон Маск поставил смеющиеся эмодзи, но других американцев эта выходка разозлила."Это такой кринж, что становится больно", — написал один из комментаторов."Жалкий старик", — поддержал другой."Да, Джо. Смейся, пока американцы страдают. Классно", — отметил третий."Ты — посмешище", — заявил еще один пользователь.Темный Брэндон — образ Джо Байдена, стреляющего лазерами из глаз, подобно супергерою. Персонаж часто используется в качестве мема. Утверждается, что эта комичная версия Байдена означает, что тот "переходит в наступление". Альтер-эго американского президента, в частности, появляется на сайте новой предвыборной кампании Байдена.

https://ria.ru/20230430/bayden-1868837136.html

https://ria.ru/20230430/bayden-1868810593.html

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Максим Горбачев

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