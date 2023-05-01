https://ria.ru/20230501/bpla-1869004488.html

Силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь

Силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 01.05.2023

Силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь

Черноморский флот при поддержке систем ПВО отражает нападение беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T18:07

2023-05-01T18:07

2023-05-01T19:22

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Черноморский флот при поддержке систем ПВО отражает нападение беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что все городские службы находятся в состоянии готовности, и призвал сохранять спокойствие.В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотник удалось сбить на западе полуострова. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868709975.html

https://ria.ru/20230425/sevastopol-1867661500.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, михаил развожаев, сергей аксенов (политик)