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Силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 01.05.2023
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18:07 01.05.2023 (обновлено: 19:22 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/bpla-1869004488.html
Силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь
Силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 01.05.2023
Силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь
Черноморский флот при поддержке систем ПВО отражает нападение беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:07
2023-05-01T19:22
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Черноморский флот при поддержке систем ПВО отражает нападение беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что все городские службы находятся в состоянии готовности, и призвал сохранять спокойствие.В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотник удалось сбить на западе полуострова. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868709975.html
https://ria.ru/20230425/sevastopol-1867661500.html
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севастополь, республика крым, михаил развожаев, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик)
Силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь

Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота и ПВО отражают атаку БПЛА на Севастополь

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Черноморский флот при поддержке систем ПВО отражает нападение беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности", — написал он в Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что все городские службы находятся в состоянии готовности, и призвал сохранять спокойствие.
В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотник удалось сбить на западе полуострова. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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