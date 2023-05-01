https://ria.ru/20230501/bilan-1868907228.html
"Что же вы нас клеите?" Билан высказался о работе с Рудковской
"Что же вы нас клеите?" Билан высказался о работе с Рудковской - РИА Новости, 01.05.2023
"Что же вы нас клеите?" Билан высказался о работе с Рудковской
Певец Дима Билан на финале "Маски" в Crocus City Hall, принимая победу в шоу, высказался о работе с Яной Рудковской. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T01:09
2023-05-01T01:09
2023-05-01T01:35
шоубиз
дима билан (виктор белан)
яна рудковская
шоу-бизнес
шоу "маска"
нтв (телеканал)
знаменитости
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20891/66/208916602_0:160:1538:1025_1920x0_80_0_0_c0837cd2bcbd86172824b88d966c1fba.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певец Дима Билан на финале "Маски" в Crocus City Hall, принимая победу в шоу, высказался о работе с Яной Рудковской. Музыканта возмутили слова Филиппа Киркорова, который назвал Рудковскую продюсером Билана. "Сегодня твоя группа поддержки здесь, наверху (имея в виду зрителей. — Прим. ред.), а также Яна — твой продюсер, друг, соратник...", — начал поздравлять исполнителя Киркоров. Яна Рудковская, которая пришла на шоу вместе с сыном Гном Гномычем, чтобы поддержать Диму Билана, слова артиста о совместной работе пока не прокомментировала. Осенью 2021 года в СМИ появилась информация о том, что победитель Евровидения-2008 стал артистом музыкального лейбла Арама Арчера. Эта же компания сейчас продюсирует Ольгу Бузову, Наталью Подольскую, Славу и других исполнителей. Рудковская начала сотрудничать с Биланом в 2005 году. До нее продюсером артиста был Юрий Айзеншпис.
https://ria.ru/20230302/bilan-1855466692.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20891/66/208916602_0:16:1538:1170_1920x0_80_0_0_917370044b29e08e271d54f8b2a01771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дима билан (виктор белан), яна рудковская, шоу-бизнес, шоу "маска", нтв (телеканал), знаменитости, филипп киркоров
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), Яна Рудковская, Шоу-бизнес, Шоу "Маска", НТВ (телеканал), Знаменитости, Филипп Киркоров
"Что же вы нас клеите?" Билан высказался о работе с Рудковской
Дима Билан заявил, что давно не имеет с Яной Рудковской "контрактных обязательств"
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певец Дима Билан на финале "Маски" в Crocus City Hall, принимая победу в шоу, высказался о работе с Яной Рудковской.
Музыканта возмутили слова Филиппа Киркорова, который назвал Рудковскую продюсером Билана.
"Сегодня твоя группа поддержки здесь, наверху (имея в виду зрителей. — Прим. ред.), а также Яна — твой продюсер, друг, соратник...", — начал поздравлять исполнителя Киркоров.
«
"Мы не имеем контрактных обязательств уже очень многие годы. Что ж вы нас все клеите? — возмутился Билан. — Запомните друзья, мы — друзья и ничего кроме! Прекращайте сталкивать нас лбами! Официально заявляю".
Яна Рудковская, которая пришла на шоу вместе с сыном Гном Гномычем, чтобы поддержать Диму Билана, слова артиста о совместной работе пока не прокомментировала.
Осенью 2021 года в СМИ появилась информация о том, что победитель Евровидения-2008 стал артистом музыкального лейбла Арама Арчера. Эта же компания сейчас продюсирует Ольгу Бузову, Наталью Подольскую, Славу и других исполнителей.
Рудковская начала сотрудничать с Биланом в 2005 году. До нее продюсером артиста был Юрий Айзеншпис.
"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана