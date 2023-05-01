https://ria.ru/20230501/bilan-1868907228.html

"Что же вы нас клеите?" Билан высказался о работе с Рудковской

"Что же вы нас клеите?" Билан высказался о работе с Рудковской - РИА Новости, 01.05.2023

"Что же вы нас клеите?" Билан высказался о работе с Рудковской

Певец Дима Билан на финале "Маски" в Crocus City Hall, принимая победу в шоу, высказался о работе с Яной Рудковской. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T01:09

2023-05-01T01:09

2023-05-01T01:35

шоубиз

дима билан (виктор белан)

яна рудковская

шоу-бизнес

шоу "маска"

нтв (телеканал)

знаменитости

филипп киркоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20891/66/208916602_0:160:1538:1025_1920x0_80_0_0_c0837cd2bcbd86172824b88d966c1fba.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певец Дима Билан на финале "Маски" в Crocus City Hall, принимая победу в шоу, высказался о работе с Яной Рудковской. Музыканта возмутили слова Филиппа Киркорова, который назвал Рудковскую продюсером Билана. "Сегодня твоя группа поддержки здесь, наверху (имея в виду зрителей. — Прим. ред.), а также Яна — твой продюсер, друг, соратник...", — начал поздравлять исполнителя Киркоров. Яна Рудковская, которая пришла на шоу вместе с сыном Гном Гномычем, чтобы поддержать Диму Билана, слова артиста о совместной работе пока не прокомментировала. Осенью 2021 года в СМИ появилась информация о том, что победитель Евровидения-2008 стал артистом музыкального лейбла Арама Арчера. Эта же компания сейчас продюсирует Ольгу Бузову, Наталью Подольскую, Славу и других исполнителей. Рудковская начала сотрудничать с Биланом в 2005 году. До нее продюсером артиста был Юрий Айзеншпис.

https://ria.ru/20230302/bilan-1855466692.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

дима билан (виктор белан), яна рудковская, шоу-бизнес, шоу "маска", нтв (телеканал), знаменитости, филипп киркоров