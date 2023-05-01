https://ria.ru/20230501/bespilotniki-1869025207.html

Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым

Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым - РИА Новости, 01.05.2023

Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым

Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Крыма, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:10

2023-05-01T21:10

2023-05-01T21:54

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Крыма, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что сейчас в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Специалисты продолжают контроль обстановки.Ранее сегодня Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе и уничтожении одного из них. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о сбитом дроне на западе полуострова.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868836513.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик)