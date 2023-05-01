Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 01.05.2023 (обновлено: 21:54 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/bespilotniki-1869025207.html
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым - РИА Новости, 01.05.2023
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым
Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Крыма, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:10
2023-05-01T21:54
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148572/59/1485725937_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_a2681040091aa91855f8bda994bb3409.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Крыма, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что сейчас в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Специалисты продолжают контроль обстановки.Ранее сегодня Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе и уничтожении одного из них. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о сбитом дроне на западе полуострова.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868836513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148572/59/1485725937_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_afafc5c74fefe9f01c1cf2e2c93ae5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик)
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым

Губернатор Развожаев: ПВО сбила один беспилотник над Севастополем и еще один над Крымом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкС-400 в Крыму
С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
С-400 в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Крыма, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«
"При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один беспилотник. Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что сейчас в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Специалисты продолжают контроль обстановки.
Ранее сегодня Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе и уничтожении одного из них. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о сбитом дроне на западе полуострова.
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму
30 апреля, 13:34
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала