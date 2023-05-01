https://ria.ru/20230501/bespilotniki-1869025207.html
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым - РИА Новости, 01.05.2023
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым
Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Крыма, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:10
2023-05-01T21:10
2023-05-01T21:54
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Крыма, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что сейчас в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Специалисты продолжают контроль обстановки.Ранее сегодня Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе и уничтожении одного из них. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о сбитом дроне на западе полуострова.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868836513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик)
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым
Губернатор Развожаев: ПВО сбила один беспилотник над Севастополем и еще один над Крымом
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости.
Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Крыма, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
.
«
"При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один беспилотник. Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым
", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что сейчас в городе тихо, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Специалисты продолжают контроль обстановки.
Ранее сегодня Развожаев
сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе
и уничтожении одного из них. Глава Крыма Сергей Аксенов
также сообщил о сбитом дроне на западе полуострова.
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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