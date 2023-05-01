https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1869005147.html
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма - РИА Новости, 01.05.2023
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма
Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:13
2023-05-01T18:13
2023-05-01T18:13
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма
Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом российскими силами ПВО дроне на западе республики