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Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1869005147.html
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма - РИА Новости, 01.05.2023
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма
Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:13
2023-05-01T18:13
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
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сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма

Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом российскими силами ПВО дроне на западе республики

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкС-400 в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«

"На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ред.). Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)БезопасностьРеспублика Крым
 
 
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