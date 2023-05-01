https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1868973350.html

В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника

В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника - РИА Новости, 01.05.2023

В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника

Администрация Лыткарино сообщила жителям, что появившаяся информация об угрозе удара беспилотника - фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:19

2023-05-01T14:19

2023-05-01T14:19

происшествия

лыткарино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Администрация Лыткарино сообщила жителям, что появившаяся информация об угрозе удара беспилотника - фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Лыткарино. Ранее в Telegram-канале Ксении Собчак появилась информация, что сегодня жителям в мессенджере стали приходить сообщения от якобы экстренных служб с сообщениями об угрозе удара беспилотника в подмосковном Лыткарино и необходимости укрыться в подвале. "Это фейк, было одно сообщение, в целях не распространения фейковой информации Служба 112 гармонизовав жителям о том, что необходимо доверять данным только из проверенных источников информации - 112, администрация", - говорится в ответе на запрос.

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868668309.html

лыткарино

московская область (подмосковье)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье)