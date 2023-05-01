https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1868973350.html
В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника
В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника - РИА Новости, 01.05.2023
В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника
Администрация Лыткарино сообщила жителям, что появившаяся информация об угрозе удара беспилотника - фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:19
2023-05-01T14:19
2023-05-01T14:19
происшествия
лыткарино
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Администрация Лыткарино сообщила жителям, что появившаяся информация об угрозе удара беспилотника - фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Лыткарино. Ранее в Telegram-канале Ксении Собчак появилась информация, что сегодня жителям в мессенджере стали приходить сообщения от якобы экстренных служб с сообщениями об угрозе удара беспилотника в подмосковном Лыткарино и необходимости укрыться в подвале. "Это фейк, было одно сообщение, в целях не распространения фейковой информации Служба 112 гармонизовав жителям о том, что необходимо доверять данным только из проверенных источников информации - 112, администрация", - говорится в ответе на запрос.
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868668309.html
лыткарино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Лыткарино, Московская область (Подмосковье)
В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника
В подмосковном Лыткарино опровергли информацию об угрозе удара беспилотника
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Администрация Лыткарино сообщила жителям, что появившаяся информация об угрозе удара беспилотника - фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Лыткарино.
Ранее в Telegram-канале Ксении Собчак появилась информация, что сегодня жителям в мессенджере стали приходить сообщения от якобы экстренных служб с сообщениями об угрозе удара беспилотника в подмосковном Лыткарино и необходимости укрыться в подвале.
"Это фейк, было одно сообщение, в целях не распространения фейковой информации Служба 112 гармонизовав жителям о том, что необходимо доверять данным только из проверенных источников информации - 112, администрация", - говорится в ответе на запрос.
В Госдуме назвали атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом