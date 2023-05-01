Рейтинг@Mail.ru
В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1868973350.html
В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника
В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника - РИА Новости, 01.05.2023
В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника
Администрация Лыткарино сообщила жителям, что появившаяся информация об угрозе удара беспилотника - фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:19
2023-05-01T14:19
происшествия
лыткарино
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Администрация Лыткарино сообщила жителям, что появившаяся информация об угрозе удара беспилотника - фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Лыткарино. Ранее в Telegram-канале Ксении Собчак появилась информация, что сегодня жителям в мессенджере стали приходить сообщения от якобы экстренных служб с сообщениями об угрозе удара беспилотника в подмосковном Лыткарино и необходимости укрыться в подвале. "Это фейк, было одно сообщение, в целях не распространения фейковой информации Служба 112 гармонизовав жителям о том, что необходимо доверять данным только из проверенных источников информации - 112, администрация", - говорится в ответе на запрос.
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868668309.html
лыткарино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Лыткарино, Московская область (Подмосковье)
В Лыткарино опровергли информацию об атаке беспилотника

В подмосковном Лыткарино опровергли информацию об угрозе удара беспилотника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Администрация Лыткарино сообщила жителям, что появившаяся информация об угрозе удара беспилотника - фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Лыткарино.
Ранее в Telegram-канале Ксении Собчак появилась информация, что сегодня жителям в мессенджере стали приходить сообщения от якобы экстренных служб с сообщениями об угрозе удара беспилотника в подмосковном Лыткарино и необходимости укрыться в подвале.
"Это фейк, было одно сообщение, в целях не распространения фейковой информации Служба 112 гармонизовав жителям о том, что необходимо доверять данным только из проверенных источников информации - 112, администрация", - говорится в ответе на запрос.
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
В Госдуме назвали атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом
29 апреля, 10:13
 
ПроисшествияЛыткариноМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала