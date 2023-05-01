https://ria.ru/20230501/bayden-1868949118.html

В США составили хит-парад страшнейших ошибок Байдена

В США составили хит-парад страшнейших ошибок Байдена - РИА Новости, 01.05.2023

В США составили хит-парад страшнейших ошибок Байдена

Президентство Джо Байдена грозит обернуться для Америки "потерянным десятилетием" из-за множества опасных ошибок, заявил бывший сотрудник конгресса и... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:01

2023-05-01T11:01

2023-05-01T11:19

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сша

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джо байден

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президентство Джо Байдена грозит обернуться для Америки "потерянным десятилетием" из-за множества опасных ошибок, заявил бывший сотрудник конгресса и геополитический аналитик, автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.Он составил хит-парад из пяти самых опасных для США ошибок действующего хозяина Белого дома, выделив как действия, разрушающие внутреннее состояние страны, так и внешнеполитические оплошности."Обычно президенты не сидят и не плачутся о том, как жестоко с ними обошлись. Они просто принимают кризисы и пытаются их разрешить. Но Байден кажется неспособным решить хоть что-нибудь", — сокрушается Вейхерт.В первую очередь автор раскритиковал американского лидера за усугубление кризиса нелегальной миграции в США. По его мнению, президент пытается изменить коренным образом демографическое состояние Штатов, чтобы упрочить позиции демократической партии.Второй проблемой Вейхерт считает усиление зависимости США от иностранных источников энергии за счет запрета на постройку новых трубопроводов на территории Северной Америки.Третий важнейший пункт, способный навредить Штатам, по словам автора, это инфляция. Вейхерт уверен, что ее беспрецедентный рост спровоцировали огромные траты Байдена, например, на политику по борьбе с изменениями климата.Также Вейхерт отметил взрывной рост преступности в США, ответственность за который несет президентская администрация: особенно активно насильственные преступления выросли в городах, контролируемых демократической партией.Самой же крупной ошибкой Байдена автор статьи считает провал внешнеполитической программы.Исходя из этого списка, автор пришел к выводу, что Америка, какой ее знает мир сейчас, может не пережить еще один президентский срок Байдена."Время не на стороне Америки. Неспособность радикально изменить курс с точки зрения лидерства приведет к тому, что 2020-е годы станут для Америки потерянным десятилетием. И худшие модели и наклонности времен Байдена станут постоянными чертами приходящей в упадок Америки", — резюмировал он.На прошлой неделе действующий хозяин Белого дома официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.

https://ria.ru/20230430/bayden-1868837136.html

https://ria.ru/20230429/srok-1868648221.html

https://ria.ru/20230501/brendon-1868926624.html

https://ria.ru/20230430/oshibka-1868798394.html

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северная америка

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, америка, сша, северная америка, джо байден