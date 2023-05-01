https://ria.ru/20230501/bayden-1868949118.html
В США составили хит-парад страшнейших ошибок Байдена
В США составили хит-парад страшнейших ошибок Байдена - РИА Новости, 01.05.2023
В США составили хит-парад страшнейших ошибок Байдена
Президентство Джо Байдена грозит обернуться для Америки "потерянным десятилетием" из-за множества опасных ошибок, заявил бывший сотрудник конгресса и... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:01
2023-05-01T11:01
2023-05-01T11:19
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президентство Джо Байдена грозит обернуться для Америки "потерянным десятилетием" из-за множества опасных ошибок, заявил бывший сотрудник конгресса и геополитический аналитик, автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.Он составил хит-парад из пяти самых опасных для США ошибок действующего хозяина Белого дома, выделив как действия, разрушающие внутреннее состояние страны, так и внешнеполитические оплошности."Обычно президенты не сидят и не плачутся о том, как жестоко с ними обошлись. Они просто принимают кризисы и пытаются их разрешить. Но Байден кажется неспособным решить хоть что-нибудь", — сокрушается Вейхерт.В первую очередь автор раскритиковал американского лидера за усугубление кризиса нелегальной миграции в США. По его мнению, президент пытается изменить коренным образом демографическое состояние Штатов, чтобы упрочить позиции демократической партии.Второй проблемой Вейхерт считает усиление зависимости США от иностранных источников энергии за счет запрета на постройку новых трубопроводов на территории Северной Америки.Третий важнейший пункт, способный навредить Штатам, по словам автора, это инфляция. Вейхерт уверен, что ее беспрецедентный рост спровоцировали огромные траты Байдена, например, на политику по борьбе с изменениями климата.Также Вейхерт отметил взрывной рост преступности в США, ответственность за который несет президентская администрация: особенно активно насильственные преступления выросли в городах, контролируемых демократической партией.Самой же крупной ошибкой Байдена автор статьи считает провал внешнеполитической программы.Исходя из этого списка, автор пришел к выводу, что Америка, какой ее знает мир сейчас, может не пережить еще один президентский срок Байдена."Время не на стороне Америки. Неспособность радикально изменить курс с точки зрения лидерства приведет к тому, что 2020-е годы станут для Америки потерянным десятилетием. И худшие модели и наклонности времен Байдена станут постоянными чертами приходящей в упадок Америки", — резюмировал он.На прошлой неделе действующий хозяин Белого дома официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
https://ria.ru/20230430/bayden-1868837136.html
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в мире, америка, сша, северная америка, джо байден
В мире, Америка, США, Северная Америка, Джо Байден
В США составили хит-парад страшнейших ошибок Байдена
19fortyfive: пять страшнейших ошибок Байдена погрузили США в потерянное десятилетие
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Президентство Джо Байдена грозит обернуться для Америки "потерянным десятилетием" из-за множества опасных ошибок, заявил бывший сотрудник конгресса и геополитический аналитик, автор портала 19fortyfive
Брэндон Вейхерт.
Он составил хит-парад из пяти самых опасных для США
ошибок действующего хозяина Белого дома, выделив как действия, разрушающие внутреннее состояние страны, так и внешнеполитические оплошности.
Байден заявил, что находится в расцвете сил
"Обычно президенты не сидят и не плачутся о том, как жестоко с ними обошлись. Они просто принимают кризисы и пытаются их разрешить. Но Байден кажется неспособным решить хоть что-нибудь", — сокрушается Вейхерт.
В первую очередь автор раскритиковал американского лидера за усугубление кризиса нелегальной миграции в США. По его мнению, президент пытается изменить коренным образом демографическое состояние Штатов, чтобы упрочить позиции демократической партии.
Второй проблемой Вейхерт считает усиление зависимости США от иностранных источников энергии за счет запрета на постройку новых трубопроводов на территории Северной Америки
.
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Третий важнейший пункт, способный навредить Штатам, по словам автора, это инфляция. Вейхерт уверен, что ее беспрецедентный рост спровоцировали огромные траты Байдена, например, на политику по борьбе с изменениями климата.
«
"Любого другого президента вышвырнули бы на обочину без всяких вопросов. Джо Байдена, с другой стороны, необъяснимым образом игнорируют. Именно его политика расходов в значительной степени способствует расходам, которые, в свою очередь, вызывают инфляцию", — считает автор.
Также Вейхерт отметил взрывной рост преступности в США, ответственность за который несет президентская администрация: особенно активно насильственные преступления выросли в городах, контролируемых демократической партией.
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Самой же крупной ошибкой Байдена автор статьи считает провал внешнеполитической программы.
«
"Президент Байден слишком активно вовлекает Соединенные Штаты в то, что вполне может привести к ядерной мировой войне с Россией, растрачивая при этом ценный — и ограниченный — дипломатический, политический и военный капитал в ущерб возможности защищать более значительные американские интересы в таких местах, как Индо-Тихоокеанский регион и Большой Ближний Восток", — пояснил Вейхерт.
Исходя из этого списка, автор пришел к выводу, что Америка, какой ее знает мир сейчас, может не пережить еще один президентский срок Байдена.
"Время не на стороне Америки. Неспособность радикально изменить курс с точки зрения лидерства приведет к тому, что 2020-е годы станут для Америки потерянным десятилетием. И худшие модели и наклонности времен Байдена станут постоянными чертами приходящей в упадок Америки", — резюмировал он.
На прошлой неделе действующий хозяин Белого дома официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
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