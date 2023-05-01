https://ria.ru/20230501/banki-1869008173.html

Отток средств со счетов банков приведет США к кризису, считает инвестор

Отток средств со счетов банков приведет США к кризису, считает инвестор - РИА Новости, 01.05.2023

Отток средств со счетов банков приведет США к кризису, считает инвестор

Сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T18:41

2023-05-01T18:41

2023-05-01T18:41

экономика

сша

калифорния

silicon valley bank

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 1 май - РИА Новости. Сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может обернуться дефолтом для корпораций и граждан, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. Королев добавил, что в этой ситуации "финансово ослабленные корпорации или физические лица, которые не в состоянии платить по своим долгам, потенциально оказываются в дефолте". Ранее американский банк First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов. По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса, чей объем кредитования превзошел Silicon Valley Bank. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

https://ria.ru/20230501/bankrotstvo-1868998161.html

https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html

сша

калифорния

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, калифорния, silicon valley bank, федеральная резервная система сша