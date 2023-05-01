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Отток средств со счетов банков приведет США к кризису, считает инвестор - РИА Новости, 01.05.2023
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18:41 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/banki-1869008173.html
Отток средств со счетов банков приведет США к кризису, считает инвестор
Отток средств со счетов банков приведет США к кризису, считает инвестор - РИА Новости, 01.05.2023
Отток средств со счетов банков приведет США к кризису, считает инвестор
Сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:41
2023-05-01T18:41
экономика
сша
калифорния
silicon valley bank
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 1 май - РИА Новости. Сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может обернуться дефолтом для корпораций и граждан, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. Королев добавил, что в этой ситуации "финансово ослабленные корпорации или физические лица, которые не в состоянии платить по своим долгам, потенциально оказываются в дефолте". Ранее американский банк First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов. По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса, чей объем кредитования превзошел Silicon Valley Bank. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://ria.ru/20230501/bankrotstvo-1868998161.html
https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html
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экономика, сша, калифорния, silicon valley bank, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Калифорния, Silicon Valley Bank, Федеральная резервная система США
Отток средств со счетов банков приведет США к кризису, считает инвестор

Инвестор предупредил о возможном кризисе в США из-за оттока средств со счетов банков

© AP Photo / Ted ShaffreyБанк First Republic в Нью-Йорке
Банк First Republic в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
Банк First Republic в Нью-Йорке . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 май - РИА Новости. Сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может обернуться дефолтом для корпораций и граждан, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев.
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"Обычный процесс экономического спада, вызванного банковским кризисом, начинается с оттока депозитов, банкам в ответ приходится сокращать кредитование, ведь у них нет базы депозитов для использования… что затем оборачивается крахом кредитования или кризисом", - отметил он.
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Банк FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США после 2008 года
Вчера, 17:27
Королев добавил, что в этой ситуации "финансово ослабленные корпорации или физические лица, которые не в состоянии платить по своим долгам, потенциально оказываются в дефолте".
Ранее американский банк First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.
По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса, чей объем кредитования превзошел Silicon Valley Bank.
В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Сработал эффект домино. В США "поплыл" еще один проблемный банк
27 апреля, 08:00
 
ЭкономикаСШАКалифорнияSilicon Valley BankФедеральная резервная система США
 
 
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