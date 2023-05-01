Рейтинг@Mail.ru
Крах банка FRB был ожидаем, заявил инвестор - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/banki-1869002470.html
Крах банка FRB был ожидаем, заявил инвестор
Крах банка FRB был ожидаем, заявил инвестор - РИА Новости, 01.05.2023
Крах банка FRB был ожидаем, заявил инвестор
Крах американского банка First Republic Bank (FRB) был ожидаем, поскольку проблемы банковского сектора в США до сих пор остаются нерешенными, заявил РИА Новости РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:48
2023-05-01T17:48
экономика
сша
калифорния
silicon valley bank
федеральная резервная система сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Крах американского банка First Republic Bank (FRB) был ожидаем, поскольку проблемы банковского сектора в США до сих пор остаются нерешенными, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. "Это ожидаемо, ведь "никогда не бывает только одного таракана". Проблемы, которые привели к падению первых нескольких банков, таких как Silicon Valley Bank…, всё еще не решены", - сообщил он. В качестве таких проблем для финансового сектора Королев указал резкий рост ставок в течение короткого периода времени, а также сохранение "перевернутой кривой доходности". Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму $229,1 млрд и депозитами на $103,9 млрд. По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://ria.ru/20230501/bankrotstvo-1868998161.html
https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_206f821bda196ab2feb96d321771c019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, калифорния, silicon valley bank, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Калифорния, Silicon Valley Bank, Федеральная резервная система США
Крах банка FRB был ожидаем, заявил инвестор

Инвестор: крах FRB был ожидаем, поскольку проблемы банков в США так и не решены

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Крах американского банка First Republic Bank (FRB) был ожидаем, поскольку проблемы банковского сектора в США до сих пор остаются нерешенными, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев.
"Это ожидаемо, ведь "никогда не бывает только одного таракана". Проблемы, которые привели к падению первых нескольких банков, таких как Silicon Valley Bank…, всё еще не решены", - сообщил он.
Отделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Банк FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США после 2008 года
Вчера, 17:27
В качестве таких проблем для финансового сектора Королев указал резкий рост ставок в течение короткого периода времени, а также сохранение "перевернутой кривой доходности".
Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму $229,1 млрд и депозитами на $103,9 млрд.
По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года.
В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Сработал эффект домино. В США "поплыл" еще один проблемный банк
27 апреля, 08:00
 
ЭкономикаСШАКалифорнияSilicon Valley BankФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала