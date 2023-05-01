https://ria.ru/20230501/banki-1869002470.html

Крах банка FRB был ожидаем, заявил инвестор

Крах банка FRB был ожидаем, заявил инвестор - РИА Новости, 01.05.2023

Крах банка FRB был ожидаем, заявил инвестор

Крах американского банка First Republic Bank (FRB) был ожидаем, поскольку проблемы банковского сектора в США до сих пор остаются нерешенными, заявил РИА Новости РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:48

2023-05-01T17:48

2023-05-01T17:48

экономика

сша

калифорния

silicon valley bank

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Крах американского банка First Republic Bank (FRB) был ожидаем, поскольку проблемы банковского сектора в США до сих пор остаются нерешенными, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. "Это ожидаемо, ведь "никогда не бывает только одного таракана". Проблемы, которые привели к падению первых нескольких банков, таких как Silicon Valley Bank…, всё еще не решены", - сообщил он. В качестве таких проблем для финансового сектора Королев указал резкий рост ставок в течение короткого периода времени, а также сохранение "перевернутой кривой доходности". Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму $229,1 млрд и депозитами на $103,9 млрд. По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

https://ria.ru/20230501/bankrotstvo-1868998161.html

https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html

сша

калифорния

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, калифорния, silicon valley bank, федеральная резервная система сша