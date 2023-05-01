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В потерпевшем крах банке FRB заверили в отсутствии риска для клиентов
В потерпевшем крах банке FRB заверили в отсутствии риска для клиентов - РИА Новости, 01.05.2023
В потерпевшем крах банке FRB заверили в отсутствии риска для клиентов
У одного из отделений потерпевшего крах американского банка First Republic Bank (FRB) в Нью-Йорке спокойная обстановка, сотрудник заверил, что клиенты ничем не... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:51
2023-05-01T22:51
2023-05-01T22:52
экономика
нью-йорк (город)
в мире
сша
first republic bank
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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая - РИА Новости. У одного из отделений потерпевшего крах американского банка First Republic Bank (FRB) в Нью-Йорке спокойная обстановка, сотрудник заверил, что клиенты ничем не рискуют и пока могут осуществлять все прежние транзакции. Ранее FRB был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов. В отделении на Шестой авеню сидят несколько клиентов. Атмосфера внутри спокойная. Очередей либо волнений вкладчиков не наблюдается. Отвечая на вопрос о том, нет ли рисков потерять средства, он указал: "Нет-нет. Мы часть JPMorgan. Вы можете приходить в наш офис, производить транзакции. Пока. Позднее могут быть некоторые изменения". Акции банка резко обвалились в цене еще в марте из-за опасений по поводу банковского сектора: 13 марта акции подешевели на 61,83%, до 31,21 доллара с 81,76 доллара на прошлом закрытии. В конце марта стоимость акций находилась уже ниже 15 долларов, а с 26 апреля - ниже 10 долларов. По состоянию на конец февраля акции банка стоили примерно 123 доллара.
https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html
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экономика, нью-йорк (город), в мире, сша, first republic bank
Экономика, Нью-Йорк (город), В мире, США, First Republic Bank
В потерпевшем крах банке FRB заверили в отсутствии риска для клиентов
В потерпевшем крах американском банке FRB заверили в отсутствии риска для клиентов
НЬЮ-ЙОРК, 1 мая - РИА Новости. У одного из отделений потерпевшего крах американского банка First Republic Bank (FRB) в Нью-Йорке спокойная обстановка, сотрудник заверил, что клиенты ничем не рискуют и пока могут осуществлять все прежние транзакции.
Ранее FRB был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций штата Калифорния
в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.
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В отделении на Шестой авеню сидят несколько клиентов. Атмосфера внутри спокойная. Очередей либо волнений вкладчиков не наблюдается.
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"Да-да. Все в порядке. Мы часть JPMorgan. Беспокоиться не о чем. Счета остаются прежними. Все по-прежнему. Онлайн-обслуживание, переводы, чеки", - заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости один из сотрудников банка.
Отвечая на вопрос о том, нет ли рисков потерять средства, он указал: "Нет-нет. Мы часть JPMorgan. Вы можете приходить в наш офис, производить транзакции. Пока. Позднее могут быть некоторые изменения".
Акции банка резко обвалились в цене еще в марте из-за опасений по поводу банковского сектора: 13 марта акции подешевели на 61,83%, до 31,21 доллара с 81,76 доллара на прошлом закрытии. В конце марта стоимость акций находилась уже ниже 15 долларов, а с 26 апреля - ниже 10 долларов. По состоянию на конец февраля акции банка стоили примерно 123 доллара.
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