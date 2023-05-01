https://ria.ru/20230501/bank-1869032850.html

В потерпевшем крах банке FRB заверили в отсутствии риска для клиентов

В потерпевшем крах банке FRB заверили в отсутствии риска для клиентов - РИА Новости, 01.05.2023

В потерпевшем крах банке FRB заверили в отсутствии риска для клиентов

У одного из отделений потерпевшего крах американского банка First Republic Bank (FRB) в Нью-Йорке спокойная обстановка, сотрудник заверил, что клиенты ничем не... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T22:51

2023-05-01T22:51

2023-05-01T22:52

экономика

нью-йорк (город)

в мире

сша

first republic bank

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая - РИА Новости. У одного из отделений потерпевшего крах американского банка First Republic Bank (FRB) в Нью-Йорке спокойная обстановка, сотрудник заверил, что клиенты ничем не рискуют и пока могут осуществлять все прежние транзакции. Ранее FRB был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов. В отделении на Шестой авеню сидят несколько клиентов. Атмосфера внутри спокойная. Очередей либо волнений вкладчиков не наблюдается. Отвечая на вопрос о том, нет ли рисков потерять средства, он указал: "Нет-нет. Мы часть JPMorgan. Вы можете приходить в наш офис, производить транзакции. Пока. Позднее могут быть некоторые изменения". Акции банка резко обвалились в цене еще в марте из-за опасений по поводу банковского сектора: 13 марта акции подешевели на 61,83%, до 31,21 доллара с 81,76 доллара на прошлом закрытии. В конце марта стоимость акций находилась уже ниже 15 долларов, а с 26 апреля - ниже 10 долларов. По состоянию на конец февраля акции банка стоили примерно 123 доллара.

https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html

https://ria.ru/20230318/bayden-1858741202.html

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экономика, нью-йорк (город), в мире, сша, first republic bank