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В Мексике туристический автобус упал в овраг

В Мексике туристический автобус упал в овраг - РИА Новости, 01.05.2023

В Мексике туристический автобус упал в овраг

Восемнадцать человек погибли, 33 пострадали при падении туристического автобуса в овраг в штате Наярит на западе Мексики в субботу, сообщает прокуратура штата. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:24

2023-05-01T09:24

2023-05-01T09:24

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли, 33 пострадали при падении туристического автобуса в овраг в штате Наярит на западе Мексики в субботу, сообщает прокуратура штата. По данным полиции, ДТП произошло в субботу вечером на шоссе между столицей штата Тепиком и городом Пуэрто-Вальярта. Туристический автобус, направлявшийся из города Гвадалахара в город Ринкон де Гуайябитос муниципалитета Компостела, упал в овраг. "Сотрудники службы уголовного розыска, сотрудники... прокуратуры и эксперты обнаружили на месте происшествия 18 погибших, включая семерых мужчин и 11 женщин", - написала прокуратура штата в воскресенье в соцсетях. Согласно заявлению прокуратуры, 33 человека были госпитализированы. Местные правоохранительные органы продолжают расследование случившегося.

https://ria.ru/20230416/meksika-1865611202.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мексика, гвадалахара