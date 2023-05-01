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В Мексике туристический автобус упал в овраг
В Мексике туристический автобус упал в овраг - РИА Новости, 01.05.2023
В Мексике туристический автобус упал в овраг
Восемнадцать человек погибли, 33 пострадали при падении туристического автобуса в овраг в штате Наярит на западе Мексики в субботу, сообщает прокуратура штата. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:24
2023-05-01T09:24
2023-05-01T09:24
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли, 33 пострадали при падении туристического автобуса в овраг в штате Наярит на западе Мексики в субботу, сообщает прокуратура штата. По данным полиции, ДТП произошло в субботу вечером на шоссе между столицей штата Тепиком и городом Пуэрто-Вальярта. Туристический автобус, направлявшийся из города Гвадалахара в город Ринкон де Гуайябитос муниципалитета Компостела, упал в овраг. "Сотрудники службы уголовного розыска, сотрудники... прокуратуры и эксперты обнаружили на месте происшествия 18 погибших, включая семерых мужчин и 11 женщин", - написала прокуратура штата в воскресенье в соцсетях. Согласно заявлению прокуратуры, 33 человека были госпитализированы. Местные правоохранительные органы продолжают расследование случившегося.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мексика, гвадалахара
В мире, Мексика, Гвадалахара
В Мексике туристический автобус упал в овраг
В Мексике 18 человек погибли при падении туристического автобуса в овраг
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли, 33 пострадали при падении туристического автобуса в овраг в штате Наярит на западе Мексики в субботу, сообщает прокуратура штата.
По данным полиции, ДТП произошло в субботу вечером на шоссе между столицей штата Тепиком и городом Пуэрто-Вальярта. Туристический автобус, направлявшийся из города Гвадалахара
в город Ринкон де Гуайябитос муниципалитета Компостела, упал в овраг.
"Сотрудники службы уголовного розыска, сотрудники... прокуратуры и эксперты обнаружили на месте происшествия 18 погибших, включая семерых мужчин и 11 женщин", - написала прокуратура штата в воскресенье в соцсетях.
Согласно заявлению прокуратуры, 33 человека были госпитализированы. Местные правоохранительные органы продолжают расследование случившегося.
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