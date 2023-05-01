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"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент - РИА Новости, 01.05.2023
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21:26 01.05.2023 (обновлено: 21:28 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/ashan-1869027039.html
"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент
"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент - РИА Новости, 01.05.2023
"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент
Ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети "Ашан" в России не вводились, их использование не запрещено, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:26
2023-05-01T21:28
день победы
ашан
общество
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети "Ашан" в России не вводились, их использование не запрещено, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия" Ранее в понедельник телеграм-канал Mash со ссылкой на сотрудников компании сообщал о том, что "Ашан" полностью запретил в своих российских магазинах продажу георгиевских лент и другой патриотической символики. Там также подчеркнули, что согласно кодексу акции "Георгиевская ленточка", лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку. "Ее нельзя использовать для продвижения товаров и услуг. Ленты распространяются волонтерами бесплатно", - утончили в пресс-службе.
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день победы, ашан, общество, россия
День Победы, Ашан, Общество, Россия
"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент

"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент в магазинах сети

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГипермаркет "Ашан"
Гипермаркет Ашан - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Гипермаркет "Ашан". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети "Ашан" в России не вводились, их использование не запрещено, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия"
Ранее в понедельник телеграм-канал Mash со ссылкой на сотрудников компании сообщал о том, что "Ашан" полностью запретил в своих российских магазинах продажу георгиевских лент и другой патриотической символики.
«
"Данная информация не соответствует действительности. В преддверии празднования в России 9 мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики. Использование элементов тематического декора в сети не запрещено", - заявили в компании.
Там также подчеркнули, что согласно кодексу акции "Георгиевская ленточка", лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку. "Ее нельзя использовать для продвижения товаров и услуг. Ленты распространяются волонтерами бесплатно", - утончили в пресс-службе.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка, в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "Россия сегодня"
25 апреля, 16:58
 
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