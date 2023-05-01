https://ria.ru/20230501/ashan-1869027039.html
"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент
"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент - РИА Новости, 01.05.2023
"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент
Ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети "Ашан" в России не вводились, их использование не запрещено, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:26
2023-05-01T21:26
2023-05-01T21:28
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети "Ашан" в России не вводились, их использование не запрещено, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия" Ранее в понедельник телеграм-канал Mash со ссылкой на сотрудников компании сообщал о том, что "Ашан" полностью запретил в своих российских магазинах продажу георгиевских лент и другой патриотической символики. Там также подчеркнули, что согласно кодексу акции "Георгиевская ленточка", лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку. "Ее нельзя использовать для продвижения товаров и услуг. Ленты распространяются волонтерами бесплатно", - утончили в пресс-службе.
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день победы, ашан, общество, россия
День Победы, Ашан, Общество, Россия
"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент
"Ашан" опроверг информацию о запрете на продажу георгиевских лент в магазинах сети
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети "Ашан" в России не вводились, их использование не запрещено, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия"
Ранее в понедельник телеграм-канал Mash со ссылкой на сотрудников компании сообщал о том, что "Ашан" полностью запретил в своих российских магазинах продажу георгиевских лент и другой патриотической символики.
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"Данная информация не соответствует действительности. В преддверии празднования в России 9 мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики. Использование элементов тематического декора в сети не запрещено", - заявили в компании.
Там также подчеркнули, что согласно кодексу акции "Георгиевская ленточка", лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку. "Ее нельзя использовать для продвижения товаров и услуг. Ленты распространяются волонтерами бесплатно", - утончили в пресс-службе.
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "Россия сегодня"