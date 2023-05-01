https://ria.ru/20230501/arest-1868948131.html
В Ингушетии арестовали мать по обвинению в издевательствах над дочерью
В Ингушетии арестовали мать по обвинению в издевательствах над дочерью - РИА Новости, 01.05.2023
В Ингушетии арестовали мать по обвинению в издевательствах над дочерью
Суд в Ингушетии заключил под стражу мать четырехлетней девочки, которая после издевательств в семье в тяжелом состоянии попала в больницу, сообщил СК России. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:53
2023-05-01T10:53
2023-05-01T10:53
россия
происшествия
александр бастрыкин
махмуд-али калиматов
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Суд в Ингушетии заключил под стражу мать четырехлетней девочки, которая после издевательств в семье в тяжелом состоянии попала в больницу, сообщил СК России. Ранее сообщалось, что в субботу в приемное отделение Малгобекской больницы была доставлена малолетняя девочка с телесными повреждениями. По данным регионального МВД, семья, в которой проживает ребенок, состоит на профилактическом учете как неблагополучная, травмы девочке, предположительно, причинили ее мать и бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал провести тщательное расследование по фактам издевательств над ребенком, а также выявить и наказать всех виновных. По его словам, после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, врачи борются за жизнь девочки. "По ходатайству следствия в отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Процессуальная оценка будет также дана действиям других родственников малолетней и работе должностных лиц органов системы профилактики", - говорится в сообщении. Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20230411/proverka-1864381804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, александр бастрыкин, махмуд-али калиматов, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия
Россия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Махмуд-Али Калиматов, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия
В Ингушетии арестовали мать по обвинению в издевательствах над дочерью
В Ингушетии арестовали мать четырехлетней девочки, попавшей в больницу после издевательств