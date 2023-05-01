https://ria.ru/20230501/afiny-1868978645.html
В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями
В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями - РИА Новости, 01.05.2023
В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями
Многотысячные демонстрации прошли в День труда в Афинах, несмотря на дождливую погоду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:02
2023-05-01T15:02
2023-05-01T15:02
в мире
афины
греция
чикаго
эммануэль макрон
кириакос мицотакис
паме
нато
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АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Многотысячные демонстрации прошли в День труда в Афинах, несмотря на дождливую погоду, передает корреспондент РИА Новости. Коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) собрал несколько тысяч человек на митинг на площади Синтагма возле парламента. Митинг начался с чтения стихотворения "Молчи, не говори" турецкого поэта и писателя Азиза Несина. Участники скандировали лозунги с призывами к борьбе за свои права, заявляли, что начатая в 1886 году в Чикаго борьба трудящихся продолжается. Лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в заявлении для СМИ призвал на парламентских выборах 21 мая поддержать КПГ и рабочее народное движение, "чтобы предотвратить антинародные меры, чтобы вздохнуть с облегчением, но прежде всего, чтобы открыть путь для радикальных изменений в экономике и обществе, против антинародной политики всех правительств капитала, ЕС, НАТО, эксплуататоров народа". По приглашению ПАМЕ в митинге участвовали представители французских профсоюзов. В Афинах они подняли транспарант на двух языках: "Народ победит". Один из французов держал плакат с изображением президента Франции Эммануэля Макрона в императорской мантии и с призывами к нему уйти в отставку. Выступавшие на митинге говорили о поддержке решительной борьбы французских трудящихся против законопроекта правительства Макрона о страховании, предусматривающего повышение пенсионного возраста. Завершился митинг коммунистического профсоюза исполнением "Интернационала". Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY провели митинг на площади Клатмонос, в нескольких сотнях метров от коммунистов, а затем направились к площади Синтагма и парламенту. В колоннах шли работники культуры, протестовавшие против приватизации музеев и превращения искусства в товар, трудящиеся транспортной отрасли, медработники, представители студенческих и иммигрантских организаций. Премьер-министр, лидер правящей партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис, которого обвиняют в антинародной политике, на встрече 1 мая с гражданами в районе Кифисия на севере Афин призвал "подумать о том, какая партия, какая фракция, какое правительство боролось за интересы рабочих". По его словам, его правительство увеличил базовую зарплату на 20% - до 780 евро, ввело цифровую карту для контроля времени работы, увеличило отпуск по беременности и родам, усилило контроль на рынке труда. "Новая демократия" с Первомаем, а (лидер оппозиции Алексис) Ципрас с Первым апреля, потому что ничего, кроме лжи. Он отстает на месяц", - заявил премьер-министр.
https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868965957.html
https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, греция, чикаго, эммануэль макрон, кириакос мицотакис, паме, нато, евросоюз, праздник весны и труда
В мире, Афины, Греция, Чикаго, Эммануэль Макрон, Кириакос Мицотакис, ПАМЕ, НАТО, Евросоюз, Праздник Весны и Труда
В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями
В Афинах в День труда прошли многотысячные демонстрации, несмотря на дождливую погоду
АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Многотысячные демонстрации прошли в День труда в Афинах, несмотря на дождливую погоду, передает корреспондент РИА Новости.
Коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) собрал несколько тысяч человек на митинг на площади Синтагма возле парламента.
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций
Митинг начался с чтения стихотворения "Молчи, не говори" турецкого поэта и писателя Азиза Несина.
Участники скандировали лозунги с призывами к борьбе за свои права, заявляли, что начатая в 1886 году в Чикаго
борьба трудящихся продолжается.
Лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в заявлении для СМИ призвал на парламентских выборах 21 мая поддержать КПГ и рабочее народное движение, "чтобы предотвратить антинародные меры, чтобы вздохнуть с облегчением, но прежде всего, чтобы открыть путь для радикальных изменений в экономике и обществе, против антинародной политики всех правительств капитала, ЕС
, НАТО
, эксплуататоров народа".
По приглашению ПАМЕ
в митинге участвовали представители французских профсоюзов. В Афинах
они подняли транспарант на двух языках: "Народ победит". Один из французов держал плакат с изображением президента Франции Эммануэля Макрона
в императорской мантии и с призывами к нему уйти в отставку.
Выступавшие на митинге говорили о поддержке решительной борьбы французских трудящихся против законопроекта правительства Макрона о страховании, предусматривающего повышение пенсионного возраста.
Завершился митинг коммунистического профсоюза исполнением "Интернационала".
Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY
провели митинг на площади Клатмонос, в нескольких сотнях метров от коммунистов, а затем направились к площади Синтагма и парламенту.
В колоннах шли работники культуры, протестовавшие против приватизации музеев и превращения искусства в товар, трудящиеся транспортной отрасли, медработники, представители студенческих и иммигрантских организаций.
Премьер-министр, лидер правящей партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис
, которого обвиняют в антинародной политике, на встрече 1 мая с гражданами в районе Кифисия на севере Афин призвал "подумать о том, какая партия, какая фракция, какое правительство боролось за интересы рабочих".
По его словам, его правительство увеличил базовую зарплату на 20% - до 780 евро, ввело цифровую карту для контроля времени работы, увеличило отпуск по беременности и родам, усилило контроль на рынке труда.
"Новая демократия" с Первомаем, а (лидер оппозиции Алексис) Ципрас с Первым апреля, потому что ничего, кроме лжи. Он отстает на месяц", - заявил премьер-министр.
Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях