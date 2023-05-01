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В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями - РИА Новости, 01.05.2023
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15:02 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/afiny-1868978645.html
В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями
В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями - РИА Новости, 01.05.2023
В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями
Многотысячные демонстрации прошли в День труда в Афинах, несмотря на дождливую погоду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:02
2023-05-01T15:02
в мире
афины
греция
чикаго
эммануэль макрон
кириакос мицотакис
паме
нато
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АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Многотысячные демонстрации прошли в День труда в Афинах, несмотря на дождливую погоду, передает корреспондент РИА Новости. Коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) собрал несколько тысяч человек на митинг на площади Синтагма возле парламента. Митинг начался с чтения стихотворения "Молчи, не говори" турецкого поэта и писателя Азиза Несина. Участники скандировали лозунги с призывами к борьбе за свои права, заявляли, что начатая в 1886 году в Чикаго борьба трудящихся продолжается. Лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в заявлении для СМИ призвал на парламентских выборах 21 мая поддержать КПГ и рабочее народное движение, "чтобы предотвратить антинародные меры, чтобы вздохнуть с облегчением, но прежде всего, чтобы открыть путь для радикальных изменений в экономике и обществе, против антинародной политики всех правительств капитала, ЕС, НАТО, эксплуататоров народа". По приглашению ПАМЕ в митинге участвовали представители французских профсоюзов. В Афинах они подняли транспарант на двух языках: "Народ победит". Один из французов держал плакат с изображением президента Франции Эммануэля Макрона в императорской мантии и с призывами к нему уйти в отставку. Выступавшие на митинге говорили о поддержке решительной борьбы французских трудящихся против законопроекта правительства Макрона о страховании, предусматривающего повышение пенсионного возраста. Завершился митинг коммунистического профсоюза исполнением "Интернационала". Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY провели митинг на площади Клатмонос, в нескольких сотнях метров от коммунистов, а затем направились к площади Синтагма и парламенту. В колоннах шли работники культуры, протестовавшие против приватизации музеев и превращения искусства в товар, трудящиеся транспортной отрасли, медработники, представители студенческих и иммигрантских организаций. Премьер-министр, лидер правящей партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис, которого обвиняют в антинародной политике, на встрече 1 мая с гражданами в районе Кифисия на севере Афин призвал "подумать о том, какая партия, какая фракция, какое правительство боролось за интересы рабочих". По его словам, его правительство увеличил базовую зарплату на 20% - до 780 евро, ввело цифровую карту для контроля времени работы, увеличило отпуск по беременности и родам, усилило контроль на рынке труда. "Новая демократия" с Первомаем, а (лидер оппозиции Алексис) Ципрас с Первым апреля, потому что ничего, кроме лжи. Он отстает на месяц", - заявил премьер-министр.
https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868965957.html
https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html
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в мире, афины, греция, чикаго, эммануэль макрон, кириакос мицотакис, паме, нато, евросоюз, праздник весны и труда
В мире, Афины, Греция, Чикаго, Эммануэль Макрон, Кириакос Мицотакис, ПАМЕ, НАТО, Евросоюз, Праздник Весны и Труда
В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями

В Афинах в День труда прошли многотысячные демонстрации, несмотря на дождливую погоду

© AFP 2023 / Angelos TzortzinisДемонстрация в День труда в Афинах
Демонстрация в День труда в Афинах - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / Angelos Tzortzinis
Демонстрация в День труда в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Многотысячные демонстрации прошли в День труда в Афинах, несмотря на дождливую погоду, передает корреспондент РИА Новости.
Коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) собрал несколько тысяч человек на митинг на площади Синтагма возле парламента.
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Вчера, 13:27
Митинг начался с чтения стихотворения "Молчи, не говори" турецкого поэта и писателя Азиза Несина.
Участники скандировали лозунги с призывами к борьбе за свои права, заявляли, что начатая в 1886 году в Чикаго борьба трудящихся продолжается.
Лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в заявлении для СМИ призвал на парламентских выборах 21 мая поддержать КПГ и рабочее народное движение, "чтобы предотвратить антинародные меры, чтобы вздохнуть с облегчением, но прежде всего, чтобы открыть путь для радикальных изменений в экономике и обществе, против антинародной политики всех правительств капитала, ЕС, НАТО, эксплуататоров народа".
По приглашению ПАМЕ в митинге участвовали представители французских профсоюзов. В Афинах они подняли транспарант на двух языках: "Народ победит". Один из французов держал плакат с изображением президента Франции Эммануэля Макрона в императорской мантии и с призывами к нему уйти в отставку.
Выступавшие на митинге говорили о поддержке решительной борьбы французских трудящихся против законопроекта правительства Макрона о страховании, предусматривающего повышение пенсионного возраста.
Завершился митинг коммунистического профсоюза исполнением "Интернационала".
Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY провели митинг на площади Клатмонос, в нескольких сотнях метров от коммунистов, а затем направились к площади Синтагма и парламенту.
В колоннах шли работники культуры, протестовавшие против приватизации музеев и превращения искусства в товар, трудящиеся транспортной отрасли, медработники, представители студенческих и иммигрантских организаций.
Премьер-министр, лидер правящей партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис, которого обвиняют в антинародной политике, на встрече 1 мая с гражданами в районе Кифисия на севере Афин призвал "подумать о том, какая партия, какая фракция, какое правительство боролось за интересы рабочих".
По его словам, его правительство увеличил базовую зарплату на 20% - до 780 евро, ввело цифровую карту для контроля времени работы, увеличило отпуск по беременности и родам, усилило контроль на рынке труда.
"Новая демократия" с Первомаем, а (лидер оппозиции Алексис) Ципрас с Первым апреля, потому что ничего, кроме лжи. Он отстает на месяц", - заявил премьер-министр.
Участники демонстрации в День международной солидарности трудящихся, 1987 год - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях
Вчера, 09:00
 
В миреАфиныГрецияЧикагоЭммануэль МакронКириакос МицотакисПАМЕНАТОЕвросоюзПраздник Весны и Труда
 
 
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