https://ria.ru/20230501/afiny-1868978645.html

В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями

В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями - РИА Новости, 01.05.2023

В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями

Многотысячные демонстрации прошли в День труда в Афинах, несмотря на дождливую погоду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:02

2023-05-01T15:02

2023-05-01T15:02

в мире

афины

греция

чикаго

эммануэль макрон

кириакос мицотакис

паме

нато

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АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Многотысячные демонстрации прошли в День труда в Афинах, несмотря на дождливую погоду, передает корреспондент РИА Новости. Коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) собрал несколько тысяч человек на митинг на площади Синтагма возле парламента. Митинг начался с чтения стихотворения "Молчи, не говори" турецкого поэта и писателя Азиза Несина. Участники скандировали лозунги с призывами к борьбе за свои права, заявляли, что начатая в 1886 году в Чикаго борьба трудящихся продолжается. Лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в заявлении для СМИ призвал на парламентских выборах 21 мая поддержать КПГ и рабочее народное движение, "чтобы предотвратить антинародные меры, чтобы вздохнуть с облегчением, но прежде всего, чтобы открыть путь для радикальных изменений в экономике и обществе, против антинародной политики всех правительств капитала, ЕС, НАТО, эксплуататоров народа". По приглашению ПАМЕ в митинге участвовали представители французских профсоюзов. В Афинах они подняли транспарант на двух языках: "Народ победит". Один из французов держал плакат с изображением президента Франции Эммануэля Макрона в императорской мантии и с призывами к нему уйти в отставку. Выступавшие на митинге говорили о поддержке решительной борьбы французских трудящихся против законопроекта правительства Макрона о страховании, предусматривающего повышение пенсионного возраста. Завершился митинг коммунистического профсоюза исполнением "Интернационала". Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY провели митинг на площади Клатмонос, в нескольких сотнях метров от коммунистов, а затем направились к площади Синтагма и парламенту. В колоннах шли работники культуры, протестовавшие против приватизации музеев и превращения искусства в товар, трудящиеся транспортной отрасли, медработники, представители студенческих и иммигрантских организаций. Премьер-министр, лидер правящей партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис, которого обвиняют в антинародной политике, на встрече 1 мая с гражданами в районе Кифисия на севере Афин призвал "подумать о том, какая партия, какая фракция, какое правительство боролось за интересы рабочих". По его словам, его правительство увеличил базовую зарплату на 20% - до 780 евро, ввело цифровую карту для контроля времени работы, увеличило отпуск по беременности и родам, усилило контроль на рынке труда. "Новая демократия" с Первомаем, а (лидер оппозиции Алексис) Ципрас с Первым апреля, потому что ничего, кроме лжи. Он отстает на месяц", - заявил премьер-министр.

https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868965957.html

https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афины, греция, чикаго, эммануэль макрон, кириакос мицотакис, паме, нато, евросоюз, праздник весны и труда