Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
Американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Известная американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур, который начнется в сентябре 2023 года.
«
"После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка!", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте коллектива.
Согласно расписанию, прикрепленному к сообщению, тур под названием Peace Out ("Увидимся") начнется 2 сентября в Филадельфии, а завершится 26 января 2024 года в канадском Монреале. Группа Black Crowes обозначена как "специальный гость".
Гитарист группы Джо Перри в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявил, что этот тур - "что-то вроде шанса отпраздновать пятидесятилетие" коллектива. По его словам, неизвестно, как долго еще все участники группы будут "здоровы" для подобного тура. Каждому члену-основателю группы уже больше 70 лет.
Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.