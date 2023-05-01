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Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур - РИА Новости, 01.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:40 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/aerosmith-1869028232.html
Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур - РИА Новости, 01.05.2023
Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
Известная американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур, который начнется в сентябре 2023 года. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:40
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шоубиз
стивен тайлер (талларико)
aerosmith
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Известная американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур, который начнется в сентябре 2023 года. Согласно расписанию, прикрепленному к сообщению, тур под названием Peace Out ("Увидимся") начнется 2 сентября в Филадельфии, а завершится 26 января 2024 года в канадском Монреале. Группа Black Crowes обозначена как "специальный гость". Гитарист группы Джо Перри в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявил, что этот тур - "что-то вроде шанса отпраздновать пятидесятилетие" коллектива. По его словам, неизвестно, как долго еще все участники группы будут "здоровы" для подобного тура. Каждому члену-основателю группы уже больше 70 лет. Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
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стивен тайлер (талларико), aerosmith, в мире, сша
Шоубиз, Стивен Тайлер (Талларико), Aerosmith, В мире, США
Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур

Американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Известная американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур, который начнется в сентябре 2023 года.
«
"После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка!", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте коллектива.
Согласно расписанию, прикрепленному к сообщению, тур под названием Peace Out ("Увидимся") начнется 2 сентября в Филадельфии, а завершится 26 января 2024 года в канадском Монреале. Группа Black Crowes обозначена как "специальный гость".
Гитарист группы Джо Перри в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявил, что этот тур - "что-то вроде шанса отпраздновать пятидесятилетие" коллектива. По его словам, неизвестно, как долго еще все участники группы будут "здоровы" для подобного тура. Каждому члену-основателю группы уже больше 70 лет.
Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
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ШоубизСтивен Тайлер (Талларико)AerosmithВ миреСША
 
 
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