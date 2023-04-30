https://ria.ru/20230430/zubarev-1868810953.html
Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов
Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов - РИА Новости, 30.04.2023
Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов
глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:36
2023-04-30T09:36
2023-04-30T09:36
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862661005_0:0:2536:1428_1920x0_80_0_0_d677bf952f4899204b5cdfde23f5b448.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, пошел на поправку, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В Мелитополе в начале апреля взорвали автомобиль с Зубаревым. Медики оценивали его состояние как тяжелое. По его словам, несмотря на то, что медики давали крайне низкие шансы, свершилось настоящее чудо. Рогов подчеркнул, что Зубарев уже подал документы на участие в процедуре предварительного голосования "Единой России", победители которого будут выдвинуты партией в качестве кандидатов на предстоящих местных выборах. "Уверен, что запорожцы проголосуют за Зубарева и он станет депутатом областного законодательного собрания", - подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230403/melitopol-1862628304.html
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862661005_226:0:2133:1430_1920x0_80_0_0_8faa76263d7d5128644c5a1af534a618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, мелитополь, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов
Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов
Рогов: экс-глава запорожской Акимовки Зубарев поправляется после совершенного покушения