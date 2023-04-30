https://ria.ru/20230430/zubarev-1868810953.html

Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов

Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов - РИА Новости, 30.04.2023

Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов

глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T09:36

2023-04-30T09:36

2023-04-30T09:36

специальная военная операция на украине

общество

запорожская область

мелитополь

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, пошел на поправку, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В Мелитополе в начале апреля взорвали автомобиль с Зубаревым. Медики оценивали его состояние как тяжелое. По его словам, несмотря на то, что медики давали крайне низкие шансы, свершилось настоящее чудо. Рогов подчеркнул, что Зубарев уже подал документы на участие в процедуре предварительного голосования "Единой России", победители которого будут выдвинуты партией в качестве кандидатов на предстоящих местных выборах. "Уверен, что запорожцы проголосуют за Зубарева и он станет депутатом областного законодательного собрания", - подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230403/melitopol-1862628304.html

запорожская область

мелитополь

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Ольга Фомченкова

общество, запорожская область, мелитополь, владимир рогов