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Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/zubarev-1868810953.html
Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов
Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов - РИА Новости, 30.04.2023
Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов
глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:36
2023-04-30T09:36
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, пошел на поправку, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В Мелитополе в начале апреля взорвали автомобиль с Зубаревым. Медики оценивали его состояние как тяжелое. По его словам, несмотря на то, что медики давали крайне низкие шансы, свершилось настоящее чудо. Рогов подчеркнул, что Зубарев уже подал документы на участие в процедуре предварительного голосования "Единой России", победители которого будут выдвинуты партией в качестве кандидатов на предстоящих местных выборах. "Уверен, что запорожцы проголосуют за Зубарева и он станет депутатом областного законодательного собрания", - подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.
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общество, запорожская область, мелитополь, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов
Экс-глава Акимовки пошел на поправку после покушения, сообщил Рогов

Рогов: экс-глава запорожской Акимовки Зубарев поправляется после совершенного покушения

© Фото : Maksim Zubarev / TelegramМаксим Зубарев
Максим Зубарев - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Maksim Zubarev / Telegram
Максим Зубарев . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, пошел на поправку, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В Мелитополе в начале апреля взорвали автомобиль с Зубаревым. Медики оценивали его состояние как тяжелое.
«

"Максим пошел на поправку опережающими темпами", - сказал Рогов.

По его словам, несмотря на то, что медики давали крайне низкие шансы, свершилось настоящее чудо.
Рогов подчеркнул, что Зубарев уже подал документы на участие в процедуре предварительного голосования "Единой России", победители которого будут выдвинуты партией в качестве кандидатов на предстоящих местных выборах.
"Уверен, что запорожцы проголосуют за Зубарева и он станет депутатом областного законодательного собрания", - подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗапорожская областьМелитопольВладимир Рогов
 
 
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