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"Секс в обмен на жилье". В Британии рассказали, на что готовы пойти беженки - РИА Новости, 30.04.2023
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04:45 30.04.2023
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"Секс в обмен на жилье". В Британии рассказали, на что готовы пойти беженки
"Секс в обмен на жилье". В Британии рассказали, на что готовы пойти беженки - РИА Новости, 30.04.2023
"Секс в обмен на жилье". В Британии рассказали, на что готовы пойти беженки
Беженцы в Британии вынуждены платить за аренду жилья сексом из-за низкого уровня жизни, написала обозреватель Guardian Миранда Брайант. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T04:45
2023-04-30T04:45
великобритания
в мире
беженцы
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Беженцы в Британии вынуждены платить за аренду жилья сексом из-за низкого уровня жизни, написала обозреватель Guardian Миранда Брайант.Журналистка привела слова работницы благотворительной организации, которая заявила, что девушкам порой приходится "дополнять" низкооплачиваемую работу сексом, "чтобы свести концы с концами"."Существует нехватка государственного финансирования для удовлетворения потребностей женщин, а благотворительные организации испытывают трудности из-за снижения доходов и увеличения расходов на фоне повышения спроса на их услуги", — рассказала специалист фонда.Проблема достигла такого размаха, что глава МВД Великобритании Суэлла Браверман была вынуждена объявить о рассмотрении нового закона, направленного против таких арендодателей, отметила обозреватель.
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великобритания, в мире, беженцы
Великобритания, В мире, Беженцы
"Секс в обмен на жилье". В Британии рассказали, на что готовы пойти беженки

Guardian: беженки в Британии стали оплачивать жилье сексом из-за финансовых трудностей

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Беженцы в Британии вынуждены платить за аренду жилья сексом из-за низкого уровня жизни, написала обозреватель Guardian Миранда Брайант.
«
"Секс за жилье, когда арендодатели требуют интим в обмен на проживание со скидкой или бесплатно, становится растущей проблемой по мере ужесточения экономических условий. <…> Такая практика особенно распространена среди женщин-мигрантов и беженок", — говорится в статье.
Журналистка привела слова работницы благотворительной организации, которая заявила, что девушкам порой приходится "дополнять" низкооплачиваемую работу сексом, "чтобы свести концы с концами".
"Существует нехватка государственного финансирования для удовлетворения потребностей женщин, а благотворительные организации испытывают трудности из-за снижения доходов и увеличения расходов на фоне повышения спроса на их услуги", — рассказала специалист фонда.
Проблема достигла такого размаха, что глава МВД Великобритании Суэлла Браверман была вынуждена объявить о рассмотрении нового закона, направленного против таких арендодателей, отметила обозреватель.
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