https://ria.ru/20230430/zhile-1868795414.html

"Секс в обмен на жилье". В Британии рассказали, на что готовы пойти беженки

"Секс в обмен на жилье". В Британии рассказали, на что готовы пойти беженки - РИА Новости, 30.04.2023

"Секс в обмен на жилье". В Британии рассказали, на что готовы пойти беженки

Беженцы в Британии вынуждены платить за аренду жилья сексом из-за низкого уровня жизни, написала обозреватель Guardian Миранда Брайант. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T04:45

2023-04-30T04:45

2023-04-30T04:45

великобритания

в мире

беженцы

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Беженцы в Британии вынуждены платить за аренду жилья сексом из-за низкого уровня жизни, написала обозреватель Guardian Миранда Брайант.Журналистка привела слова работницы благотворительной организации, которая заявила, что девушкам порой приходится "дополнять" низкооплачиваемую работу сексом, "чтобы свести концы с концами"."Существует нехватка государственного финансирования для удовлетворения потребностей женщин, а благотворительные организации испытывают трудности из-за снижения доходов и увеличения расходов на фоне повышения спроса на их услуги", — рассказала специалист фонда.Проблема достигла такого размаха, что глава МВД Великобритании Суэлла Браверман была вынуждена объявить о рассмотрении нового закона, направленного против таких арендодателей, отметила обозреватель.

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

великобритания, в мире, беженцы