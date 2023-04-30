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Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2023
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23:30 30.04.2023 (обновлено: 23:48 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/zerno-1868907428.html
Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки, заявил Эрдоган
Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2023
Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки, заявил Эрдоган
Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:30
2023-04-30T23:48
экономика
турция
африка
зерновая сделка
россия
в мире
украина
оон
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган."Благоприятная атмосфера с лидерами Украины и России, которая присутствовала и при обмене пленными, хорошо работала в зерновом коридоре, и мы продолжаем это делать. Рассчитываем на продолжение действия этого механизма, обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868605635.html
https://ria.ru/20230430/turtsiya-1868873831.html
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экономика, турция, африка, зерновая сделка, россия, в мире, украина, оон
Экономика, Турция, Африка, Зерновая сделка, Россия, В мире, Украина, ООН
Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение Африки едой

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
"Благоприятная атмосфера с лидерами Украины и России, которая присутствовала и при обмене пленными, хорошо работала в зерновом коридоре, и мы продолжаем это делать. Рассчитываем на продолжение действия этого механизма, обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Чавушоглу рассказал о предложении Киева по зерновой сделке
28 апреля, 20:11
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Глава Минэнерго Турции пообещал сообщить большую новость по добыче нефти
Вчера, 18:27
 
ЭкономикаТурцияАфрикаЗерновая сделкаРоссияВ миреУкраинаООН
 
 
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