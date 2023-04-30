https://ria.ru/20230430/zerno-1868907428.html

Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки, заявил Эрдоган

Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2023

Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки, заявил Эрдоган

Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T23:30

2023-04-30T23:30

2023-04-30T23:48

экономика

турция

африка

зерновая сделка

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган."Благоприятная атмосфера с лидерами Украины и России, которая присутствовала и при обмене пленными, хорошо работала в зерновом коридоре, и мы продолжаем это делать. Рассчитываем на продолжение действия этого механизма, обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.

https://ria.ru/20230428/sdelka-1868605635.html

https://ria.ru/20230430/turtsiya-1868873831.html

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экономика, турция, африка, зерновая сделка, россия, в мире, украина, оон