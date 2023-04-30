https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868870503.html

Неожиданные слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали шок в Сети

Неожиданные слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали шок в Сети - РИА Новости, 30.04.2023

Неожиданные слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали шок в Сети

Заявление Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией — это пирог, который нужно разделить на кусочки, вызвало недоумение у пользователей Twitter. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T17:58

2023-04-30T17:58

2023-04-30T18:15

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владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией — это пирог, который нужно разделить на кусочки, вызвало недоумение у пользователей Twitter."Конфликт — как тот пирог с Россией. Мы не можем его съесть — рот порвешь, большое государство и большое по объему", — сказал украинский лидер.Одни комментаторы попытались найти объяснение его словам, другие поупражнялись в остроумии."Смешно, твоя страна сейчас выглядит как недоеденный пирог", — отметил Glenny."Смотри не сломай зубы об этот торт", — написал L. Shin."Украина сама превратилась в кусок пирога, США пережевали его, но уже начинают выплевывать обратно", — добавил Sang-min."Серьезный урок украинцам на будущее: никогда не воспринимайте комика всерьез", — подытожили в комментариях.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html

https://ria.ru/20230430/interes-1868790789.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, владимир зеленский, украина, в мире