https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868870503.html
Неожиданные слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали шок в Сети
Неожиданные слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали шок в Сети - РИА Новости, 30.04.2023
Неожиданные слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали шок в Сети
Заявление Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией — это пирог, который нужно разделить на кусочки, вызвало недоумение у пользователей Twitter. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:58
2023-04-30T17:58
2023-04-30T18:15
россия
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией — это пирог, который нужно разделить на кусочки, вызвало недоумение у пользователей Twitter."Конфликт — как тот пирог с Россией. Мы не можем его съесть — рот порвешь, большое государство и большое по объему", — сказал украинский лидер.Одни комментаторы попытались найти объяснение его словам, другие поупражнялись в остроумии."Смешно, твоя страна сейчас выглядит как недоеденный пирог", — отметил Glenny."Смотри не сломай зубы об этот торт", — написал L. Shin."Украина сама превратилась в кусок пирога, США пережевали его, но уже начинают выплевывать обратно", — добавил Sang-min."Серьезный урок украинцам на будущее: никогда не воспринимайте комика всерьез", — подытожили в комментариях.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html
https://ria.ru/20230430/interes-1868790789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир зеленский, украина, в мире
Россия, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Неожиданные слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали шок в Сети
Пользователи Twitter высмеяли Зеленского после его слов о конфликте с Россией и пироге
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Заявление Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией — это пирог, который нужно разделить на кусочки, вызвало недоумение у пользователей Twitter
.
"Конфликт — как тот пирог с Россией. Мы не можем его съесть — рот порвешь, большое государство и большое по объему", — сказал украинский лидер.
"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине
Одни комментаторы попытались найти объяснение его словам, другие поупражнялись в остроумии.
"Смешно, твоя страна сейчас выглядит как недоеденный пирог", — отметил Glenny.
"Смотри не сломай зубы об этот торт", — написал L. Shin.
"Украина сама превратилась в кусок пирога, США
пережевали его, но уже начинают выплевывать обратно", — добавил Sang-min.
«
"А может этому куску следует воссоединиться с остальными, как того хочет Москва?" — задался вопросом Дин Томас.
"Серьезный урок украинцам на будущее: никогда не воспринимайте комика всерьез", — подытожили в комментариях.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина
должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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