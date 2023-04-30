https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868865843.html

Зеленский пожаловался, что теряет рассудок

Зеленский пожаловался, что теряет рассудок - РИА Новости, 30.04.2023

Зеленский пожаловался, что теряет рассудок

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в интервью скандинавским журналистам, что начинает терять рассудок, потому что не был в отпуске с начала... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T17:20

2023-04-30T17:20

2023-04-30T23:18

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в интервью скандинавским журналистам, что начинает терять рассудок, потому что не был в отпуске с начала российской спецоперации на Украине."У меня не было отпуска. <…> Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго", — сказал он.Ранее украинский лидер рассказал журналисту Дмитрию Комарову, что всегда носит с собой пистолет — на случай, если "придется отстреливаться".

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, владимир зеленский, в мире