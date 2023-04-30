https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html

Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 30.04.2023

Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно "разделить" на кусочки. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T09:23

2023-04-30T09:23

2023-04-30T09:23

россия

украина

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_0:150:3126:1908_1920x0_80_0_0_95563e66b0db941abf89927679cda470.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно "разделить" на кусочки. Зеленский утверждает, что "беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки". Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир зеленский, в мире