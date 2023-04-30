Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
Президент Украины Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно "разделить" на кусочки.
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"Конфликт - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему", — сказал он.
Зеленский утверждает, что "беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки".
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.