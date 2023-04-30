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Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 30.04.2023
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09:23 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 30.04.2023
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно "разделить" на кусочки. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:23
2023-04-30T09:23
россия
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно "разделить" на кусочки. Зеленский утверждает, что "беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки". Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html
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россия, украина, владимир зеленский, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Президент Украины Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно "разделить" на кусочки.
«

"Конфликт - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему", — сказал он.

Зеленский утверждает, что "беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки".

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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