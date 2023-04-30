https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html

Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети

Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 30.04.2023

Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью скандинавским изданиям о том, что россияне будут бежать из... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T08:48

2023-04-30T08:48

2023-04-30T08:48

в мире

украина

владимир зеленский

республика крым

донбасс

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью скандинавским изданиям о том, что россияне будут бежать из Крыма быстрее, чем из Донбасса. "Он не понимает, как завоевать сердца крымчан", — написал один из комментаторов. "Пусть даже не мечтает", — отметил другой. "Зеленский хочет спровоцировать начало третьей мировой войны", — поддержал третий. "Надеюсь, он отдает себе отчет, какой будет ответ России", — поделился мнением еще один пользователь. "Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне", — заключил читатель. Накануне президент Украины заявил, что контрнаступление позволит захватить Крым. В самой республике перспективы ВСУ оценивают скептически, поскольку российские войска выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону.

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868683847.html

https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html

украина

республика крым

донбасс

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в мире, украина, владимир зеленский, республика крым, донбасс