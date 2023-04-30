Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили Зеленского за слова о том, что россияне побегут из Крыма
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью скандинавским изданиям о том, что россияне будут бежать из Крыма быстрее, чем из Донбасса.
"Он не понимает, как завоевать сердца крымчан", — написал один из комментаторов.
"Он не понимает, как завоевать сердца крымчан", — написал один из комментаторов.
"Пусть даже не мечтает", — отметил другой.
"Зеленский хочет спровоцировать начало третьей мировой войны", — поддержал третий.
"Надеюсь, он отдает себе отчет, какой будет ответ России", — поделился мнением еще один пользователь.
"Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне", — заключил читатель.
Накануне президент Украины заявил, что контрнаступление позволит захватить Крым. В самой республике перспективы ВСУ оценивают скептически, поскольку российские войска выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону.
"Зеленский хочет спровоцировать начало третьей мировой войны", — поддержал третий.
"Надеюсь, он отдает себе отчет, какой будет ответ России", — поделился мнением еще один пользователь.
"Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне", — заключил читатель.
Накануне президент Украины заявил, что контрнаступление позволит захватить Крым. В самой республике перспективы ВСУ оценивают скептически, поскольку российские войска выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону.