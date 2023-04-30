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Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 30.04.2023
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08:48 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html
Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети
Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 30.04.2023
Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью скандинавским изданиям о том, что россияне будут бежать из... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T08:48
2023-04-30T08:48
в мире
украина
владимир зеленский
республика крым
донбасс
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью скандинавским изданиям о том, что россияне будут бежать из Крыма быстрее, чем из Донбасса. "Он не понимает, как завоевать сердца крымчан", — написал один из комментаторов. "Пусть даже не мечтает", — отметил другой. "Зеленский хочет спровоцировать начало третьей мировой войны", — поддержал третий. "Надеюсь, он отдает себе отчет, какой будет ответ России", — поделился мнением еще один пользователь. "Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне", — заключил читатель. Накануне президент Украины заявил, что контрнаступление позволит захватить Крым. В самой республике перспективы ВСУ оценивают скептически, поскольку российские войска выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868683847.html
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html
украина
республика крым
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в мире, украина, владимир зеленский, республика крым, донбасс
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Республика Крым, Донбасс
Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили Зеленского за слова о том, что россияне побегут из Крыма

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью скандинавским изданиям о том, что россияне будут бежать из Крыма быстрее, чем из Донбасса.

"Он не понимает, как завоевать сердца крымчан", — написал один из комментаторов.
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"Пусть даже не мечтает", — отметил другой.

"Зеленский хочет спровоцировать начало третьей мировой войны", — поддержал третий.

"Надеюсь, он отдает себе отчет, какой будет ответ России", — поделился мнением еще один пользователь.

"Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне", — заключил читатель.

Накануне президент Украины заявил, что контрнаступление позволит захватить Крым. В самой республике перспективы ВСУ оценивают скептически, поскольку российские войска выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРеспублика КрымДонбасс
 
 
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