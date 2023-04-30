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Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат
Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат - РИА Новости, 30.04.2023
Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат
Модельер Вячеслав Зайцев возвел в ранг высокого искусства отечественную моду, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T20:38
2023-04-30T20:38
2023-04-30T20:41
культура
умер вячеслав зайцев
вячеслав зайцев
елена драпеко
госдума рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Модельер Вячеслав Зайцев возвел в ранг высокого искусства отечественную моду, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко.В воскресенье Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни."Очень жалко. Он возвел в ранг высокого искусства отечественную моду. До него этого не было. Да, существовали дома моды, какие-то показы, но такого шоу (не делали)", - сообщила Драпеко.
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умер вячеслав зайцев, вячеслав зайцев, елена драпеко, госдума рф
Культура, Умер Вячеслав Зайцев, Вячеслав Зайцев, Елена Драпеко, Госдума РФ
Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат
Депутат Драпеко: Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Модельер Вячеслав Зайцев возвел в ранг высокого искусства отечественную моду, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко.
В воскресенье Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни.
"Очень жалко. Он возвел в ранг высокого искусства отечественную моду. До него этого не было. Да, существовали дома моды, какие-то показы, но такого шоу (не делали)", - сообщила Драпеко.