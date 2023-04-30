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Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат

Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат - РИА Новости, 30.04.2023

Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат

Модельер Вячеслав Зайцев возвел в ранг высокого искусства отечественную моду, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T20:38

2023-04-30T20:38

2023-04-30T20:41

культура

умер вячеслав зайцев

вячеслав зайцев

елена драпеко

госдума рф

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Модельер Вячеслав Зайцев возвел в ранг высокого искусства отечественную моду, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко.В воскресенье Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни."Очень жалко. Он возвел в ранг высокого искусства отечественную моду. До него этого не было. Да, существовали дома моды, какие-то показы, но такого шоу (не делали)", - сообщила Драпеко.

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