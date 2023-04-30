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Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат - РИА Новости, 30.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:38 30.04.2023 (обновлено: 20:41 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868890176.html
Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат
Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат - РИА Новости, 30.04.2023
Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат
Модельер Вячеслав Зайцев возвел в ранг высокого искусства отечественную моду, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T20:38
2023-04-30T20:41
культура
умер вячеслав зайцев
вячеслав зайцев
елена драпеко
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Модельер Вячеслав Зайцев возвел в ранг высокого искусства отечественную моду, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко.В воскресенье Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни."Очень жалко. Он возвел в ранг высокого искусства отечественную моду. До него этого не было. Да, существовали дома моды, какие-то показы, но такого шоу (не делали)", - сообщила Драпеко.
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умер вячеслав зайцев, вячеслав зайцев, елена драпеко, госдума рф
Культура, Умер Вячеслав Зайцев, Вячеслав Зайцев, Елена Драпеко, Госдума РФ
Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства, заявила депутат

Депутат Драпеко: Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства

© РИА Новости / Константин Родиков | Перейти в медиабанкНародный художник России Вячеслав Зайцев
Народный художник России Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Константин Родиков
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Народный художник России Вячеслав Зайцев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Модельер Вячеслав Зайцев возвел в ранг высокого искусства отечественную моду, заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко.
В воскресенье Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни.
"Очень жалко. Он возвел в ранг высокого искусства отечественную моду. До него этого не было. Да, существовали дома моды, какие-то показы, но такого шоу (не делали)", - сообщила Драпеко.
 
КультураУмер Вячеслав ЗайцевВячеслав ЗайцевЕлена ДрапекоГосдума РФ
 
 
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