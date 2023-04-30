https://ria.ru/20230430/vzryv-1868901156.html

В Бердянске прогремели два взрыва

В Бердянске прогремели два взрыва - РИА Новости, 30.04.2023

В Бердянске прогремели два взрыва

В Бердянске прогремели два взрыва, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T22:24

2023-04-30T22:24

2023-04-30T22:55

бердянск

киев

владимир рогов

в мире

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Бердянске прогремели два взрыва, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.В среду Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области. По его словам, к концу этой недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада противника.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868783491.html

бердянск

киев

запорожская область

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бердянск, киев, владимир рогов, в мире, вооруженные силы украины, запорожская область