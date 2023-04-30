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Выборы в Гагаузской автономии Молдавии признали состоявшимися - РИА Новости, 30.04.2023
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22:07 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/vybory-1868899111.html
Выборы в Гагаузской автономии Молдавии признали состоявшимися
Выборы в Гагаузской автономии Молдавии признали состоявшимися - РИА Новости, 30.04.2023
Выборы в Гагаузской автономии Молдавии признали состоявшимися
Выборы главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии признаны состоявшимися, явка к этому часу составила 57,8%, сообщила РИА Новости глава ЦИК Гагаузии Яна... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T22:07
2023-04-30T22:07
в мире
молдавия
гагаузия
россия
сергей чернов
михаил формузал
ирина влах
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Выборы главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии признаны состоявшимися, явка к этому часу составила 57,8%, сообщила РИА Новости глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко. "Можно констатировать, что выборы в главы региона состоялись. Получены данные со всех окружных избирательных бюро и участков. Явка составила 57,8", - сказала Коваленко. На пост главы автономии претендуют восемь человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд. В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, которых хотят запугать.
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, сергей чернов, михаил формузал, ирина влах
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Сергей Чернов, Михаил Формузал, Ирина Влах
Выборы в Гагаузской автономии Молдавии признали состоявшимися

ЦИК: выборы в Гагаузской автономии Молдавии признали состоявшимися

© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
Женщина принимает участие в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Sputnik / Максим Топал
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Женщина принимает участие в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Выборы главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии признаны состоявшимися, явка к этому часу составила 57,8%, сообщила РИА Новости глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.
"Можно констатировать, что выборы в главы региона состоялись. Получены данные со всех окружных избирательных бюро и участков. Явка составила 57,8", - сказала Коваленко.
На пост главы автономии претендуют восемь человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд.
В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, которых хотят запугать.
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В миреМолдавияГагаузияРоссияСергей ЧерновМихаил ФормузалИрина Влах
 
 
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