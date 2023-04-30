https://ria.ru/20230430/vulkan-1868838656.html
На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч - РИА Новости, 30.04.2023
На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч на Камчатке повысил активность, он может начать новое извержение, на востоке полуострова ожидаются пеплопады, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T13:55
2023-04-30T13:55
2023-04-30T13:55
происшествия
камчатка
шивелуч
олег бондаренко
усть-камчатский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке повысил активность, он может начать новое извержение, на востоке полуострова ожидаются пеплопады, сообщил в Telegram-канале глава Усть-Камчатского района Камчатского края Олег Бондаренко. Ранее сообщалось, что в воскресенье в районе вулкана Шивелуч учёные зафиксировали пятнадцать землетрясений. "Поступило предупреждение о возможном повторении извержения вулкана и возможными пепловыми выбросами, а также сходом пирокластических и селевых потоков", — говорится в сообщении. Из-за угрозы извержения до вечера 1 мая закрыта дорога между поселками Ключи и Усть-Камчатск. Жителям района рекомендовали не уезжать из поселков и сделать запас воды. "Режим чрезвычайной ситуации в Усть-Камчатском районе сохраняется. Все экстренные силы и службы находятся в режиме готовности", - написал Бондаренко. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района ввели режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20230330/vulkany-1861684540.html
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происшествия, камчатка, шивелуч, олег бондаренко, усть-камчатский район
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Олег Бондаренко, Усть-Камчатский район
На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
Глава Усть-Камчатского района Бондаренко предупредил об активизации вулкана Шивелуч
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр - РИА Новости.
Вулкан Шивелуч на Камчатке повысил активность, он может начать новое извержение, на востоке полуострова ожидаются пеплопады, сообщил в Telegram-канале
глава Усть-Камчатского района Камчатского края Олег Бондаренко.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в районе вулкана Шивелуч учёные зафиксировали пятнадцать землетрясений.
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"Поступило предупреждение о возможном повторении извержения вулкана и возможными пепловыми выбросами, а также сходом пирокластических и селевых потоков", — говорится в сообщении.
Из-за угрозы извержения до вечера 1 мая закрыта дорога между поселками Ключи и Усть-Камчатск.
Жителям района рекомендовали не уезжать из поселков и сделать запас воды.
"Режим чрезвычайной ситуации в Усть-Камчатском районе сохраняется. Все экстренные силы и службы находятся в режиме готовности", - написал Бондаренко.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района ввели режим чрезвычайной ситуации.
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