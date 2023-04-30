https://ria.ru/20230430/volodin-1868788616.html
Володин анонсировал парламентскую конференцию "Россия — Латинская Америка"
Володин анонсировал парламентскую конференцию "Россия — Латинская Америка" - РИА Новости, 30.04.2023
Володин анонсировал парламентскую конференцию "Россия — Латинская Америка"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проведение международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" запланировано с 30 сентября по 2... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T00:42
2023-04-30T00:42
2023-04-30T07:30
куба
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ГАВАНА, 30 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проведение международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" запланировано с 30 сентября по 2 октября, а также пригласил спикера парламента Кубы. "С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию", - сказал Володин в субботу в ходе встречи со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебаном Ласо Эрнандесом. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом.
https://ria.ru/20230430/kuba-1868788455.html
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куба, вячеслав володин, госдума рф
Куба, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин анонсировал парламентскую конференцию "Россия — Латинская Америка"
Володин: парламентская конференция "Россия — Латинская Америка" пройдет с 30 сентября
ГАВАНА, 30 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проведение международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" запланировано с 30 сентября по 2 октября, а также пригласил спикера парламента Кубы.
"С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию", - сказал Володин в субботу в ходе встречи со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебаном Ласо Эрнандесом.
Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом.
Отношения России и Кубы определяется их президентами, заявил Володин