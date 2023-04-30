https://ria.ru/20230430/vodovod-1868796490.html

В Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода Дон–Донбасс

В Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода Дон–Донбасс - РИА Новости, 30.04.2023

В Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода Дон–Донбасс

В Минобороны России отметили рекордные сроки строительства водовода из Дона в Донбасс. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T05:14

2023-04-30T05:14

2023-04-30T05:14

россия

донецк

дон

марат хуснуллин

вода донбасса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222314_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c7a69274fe190f5f82c60f5dfff83279.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Минобороны России отметили рекордные сроки строительства водовода из Дона в Донбасс. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил 20 апреля, что подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля. "Строительство масштабного водовода Дон–Донецк выходит на финишную прямую. Завершается заполнение систем уникального гидротехнического сооружения. Параллельно Донецк готовится к приходу воды: на сетях идет отладка оборудования", - говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что новый водовод – это объект, аналогов которому в России нет. Ведомство сообщает, что сейчас военные строители заполняют отрезки водовода под повышенным давлением, а также проверяют качество стыков и тестируют насосное оборудование для работы в разных режимах. По данным Минобороны, на водоводе восемь станций, после прохождения которых вода будет поступать в канал Северский Донец, откуда предприятие "Вода Донбасса" будет забирать ее для нужд региона. После выхода на проектную мощность начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ, добавили в ведомстве. В министерстве отметили, что водовод Дон–Северский Донец–Донбасс специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России и предприятий со всей страны возвели за рекордные четыре месяца, в то время как обычно такие трассы строят по несколько лет. Строительство ведется по поручению президента России во избежание гуманитарной катастрофы, которая могла бы возникнуть, если бы украинские военные разрушили объекты ключевой инфраструктуры Донбасса.

https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868597963.html

https://ria.ru/20230428/volontery-1868597059.html

россия

донецк

дон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецк, дон, марат хуснуллин, вода донбасса