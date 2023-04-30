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В Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода Дон–Донбасс - РИА Новости, 30.04.2023
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05:14 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/vodovod-1868796490.html
В Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода Дон–Донбасс
В Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода Дон–Донбасс - РИА Новости, 30.04.2023
В Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода Дон–Донбасс
В Минобороны России отметили рекордные сроки строительства водовода из Дона в Донбасс. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T05:14
2023-04-30T05:14
россия
донецк
дон
марат хуснуллин
вода донбасса
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Минобороны России отметили рекордные сроки строительства водовода из Дона в Донбасс. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил 20 апреля, что подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля. "Строительство масштабного водовода Дон–Донецк выходит на финишную прямую. Завершается заполнение систем уникального гидротехнического сооружения. Параллельно Донецк готовится к приходу воды: на сетях идет отладка оборудования", - говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что новый водовод – это объект, аналогов которому в России нет. Ведомство сообщает, что сейчас военные строители заполняют отрезки водовода под повышенным давлением, а также проверяют качество стыков и тестируют насосное оборудование для работы в разных режимах. По данным Минобороны, на водоводе восемь станций, после прохождения которых вода будет поступать в канал Северский Донец, откуда предприятие "Вода Донбасса" будет забирать ее для нужд региона. После выхода на проектную мощность начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ, добавили в ведомстве. В министерстве отметили, что водовод Дон–Северский Донец–Донбасс специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России и предприятий со всей страны возвели за рекордные четыре месяца, в то время как обычно такие трассы строят по несколько лет. Строительство ведется по поручению президента России во избежание гуманитарной катастрофы, которая могла бы возникнуть, если бы украинские военные разрушили объекты ключевой инфраструктуры Донбасса.
https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868597963.html
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россия, донецк, дон, марат хуснуллин, вода донбасса
Россия, Донецк, Дон, Марат Хуснуллин, Вода Донбасса
В Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода Дон–Донбасс

Минобороны: строительство водовода Дон–Донбасс проходит в рекордные сроки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРека Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области
Река Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Минобороны России отметили рекордные сроки строительства водовода из Дона в Донбасс.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил 20 апреля, что подать первую воду в Донецк по новому водоводу из реки Дон планируется 30 апреля.
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"Строительство масштабного водовода Дон–Донецк выходит на финишную прямую. Завершается заполнение систем уникального гидротехнического сооружения. Параллельно Донецк готовится к приходу воды: на сетях идет отладка оборудования", - говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что новый водовод – это объект, аналогов которому в России нет. Ведомство сообщает, что сейчас военные строители заполняют отрезки водовода под повышенным давлением, а также проверяют качество стыков и тестируют насосное оборудование для работы в разных режимах.
По данным Минобороны, на водоводе восемь станций, после прохождения которых вода будет поступать в канал Северский Донец, откуда предприятие "Вода Донбасса" будет забирать ее для нужд региона. После выхода на проектную мощность начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ, добавили в ведомстве.
«
"Тем временем "Вода Донбасса" готовит системы водоснабжения Донецкой Народной Республики к приему воды. На фильтровальных и насосных станциях, гидротехнических сооружениях проведены планово-предупредительные работы и техобслуживание оборудования. На магистралях отремонтировали аварийные участки, заменили запорную арматуру. В Донецке идет оптимизация локальных систем водоснабжения, обновление внутригородских сетей", - рассказали в военном ведомстве.
В министерстве отметили, что водовод Дон–Северский Донец–Донбасс специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России и предприятий со всей страны возвели за рекордные четыре месяца, в то время как обычно такие трассы строят по несколько лет.
Строительство ведется по поручению президента России во избежание гуманитарной катастрофы, которая могла бы возникнуть, если бы украинские военные разрушили объекты ключевой инфраструктуры Донбасса.
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