https://ria.ru/20230430/vintovka-1868859124.html
Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную РУС
Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную РУС - РИА Новости, 30.04.2023
Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную РУС
В Чечне презентовали снайперскую винтовку - совместную разработку чеченских инструкторов Российского университета спецназа (РУС) и компании Bespoke Gun, в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:32
2023-04-30T16:32
2023-04-30T16:32
рамзан кадыров
технологии
безопасность
виктор бут
лдпр
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868858966_0:56:800:506_1920x0_80_0_0_6c3b8493e8e521ed7399ebef34438e02.jpg
ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. В Чечне презентовали снайперскую винтовку - совместную разработку чеченских инструкторов Российского университета спецназа (РУС) и компании Bespoke Gun, в презентации принял участие глава региона Рамзан Кадыров, сообщает корреспондент РИА Новости. Кадырова на базе РУС также сопровождал Российский общественный деятель Виктор Бут (ЛДПР), прибывший в Чечню несколько дней назад. "Сейчас наши ребята... разработали оружие высокой точности, и это очень нас радует... Мы в дальнейшем планируем развиваться, у нас здесь будет cборка бронированных автомобилей... Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушалось ни у нас в республике, ни в целом в государстве", - сказал журналистам Кадыров. Как сообщили в пресс-службе университета, производители оружия передадут в учебный центр 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов собственного производства, в числе которых модель, разработанная совместно с инструкторами снайперского направления РУС. Она будет производиться под совместным логотипом Российского Университета Спецназа и Bespoke Gun. "Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что, элементарно, не рентабельно, но здесь они применили ее, и она оказалась очень эффективной", - рассказал журналистам старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.
https://ria.ru/20230324/kostyum-1860252982.html
https://ria.ru/20230429/intellekt-1868497493.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868858966_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_6ab30cee38fe683528d8328ce37c23b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, технологии, безопасность, виктор бут, лдпр, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Технологии, Безопасность, Виктор Бут, ЛДПР, Чеченская республика (Чечня)
Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную РУС
Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную Российским университетом спецназа
ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. В Чечне презентовали снайперскую винтовку - совместную разработку чеченских инструкторов Российского университета спецназа (РУС) и компании Bespoke Gun, в презентации принял участие глава региона Рамзан Кадыров, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кадырова на базе РУС также сопровождал Российский общественный деятель Виктор Бут
(ЛДПР
), прибывший в Чечню несколько дней назад.
В якутской компании рассказали о невидимом для тепловизора костюме снайпера
"Сейчас наши ребята... разработали оружие высокой точности, и это очень нас радует... Мы в дальнейшем планируем развиваться, у нас здесь будет cборка бронированных автомобилей... Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушалось ни у нас в республике, ни в целом в государстве", - сказал журналистам Кадыров.
Как сообщили в пресс-службе университета, производители оружия передадут в учебный центр 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов собственного производства, в числе которых модель, разработанная совместно с инструкторами снайперского направления РУС. Она будет производиться под совместным логотипом Российского Университета Спецназа и Bespoke Gun.
"Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что, элементарно, не рентабельно, но здесь они применили ее, и она оказалась очень эффективной", - рассказал журналистам старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.
"Равносильно появлению пороха". Ведущие армии мира готовятся к "революции"