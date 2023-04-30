https://ria.ru/20230430/vintovka-1868859124.html

Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную РУС

Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную РУС - РИА Новости, 30.04.2023

Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную РУС

В Чечне презентовали снайперскую винтовку - совместную разработку чеченских инструкторов Российского университета спецназа (РУС) и компании Bespoke Gun, в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:32

2023-04-30T16:32

2023-04-30T16:32

рамзан кадыров

технологии

безопасность

виктор бут

лдпр

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868858966_0:56:800:506_1920x0_80_0_0_6c3b8493e8e521ed7399ebef34438e02.jpg

ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. В Чечне презентовали снайперскую винтовку - совместную разработку чеченских инструкторов Российского университета спецназа (РУС) и компании Bespoke Gun, в презентации принял участие глава региона Рамзан Кадыров, сообщает корреспондент РИА Новости. Кадырова на базе РУС также сопровождал Российский общественный деятель Виктор Бут (ЛДПР), прибывший в Чечню несколько дней назад. "Сейчас наши ребята... разработали оружие высокой точности, и это очень нас радует... Мы в дальнейшем планируем развиваться, у нас здесь будет cборка бронированных автомобилей... Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушалось ни у нас в республике, ни в целом в государстве", - сказал журналистам Кадыров. Как сообщили в пресс-службе университета, производители оружия передадут в учебный центр 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов собственного производства, в числе которых модель, разработанная совместно с инструкторами снайперского направления РУС. Она будет производиться под совместным логотипом Российского Университета Спецназа и Bespoke Gun. "Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что, элементарно, не рентабельно, но здесь они применили ее, и она оказалась очень эффективной", - рассказал журналистам старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.

https://ria.ru/20230324/kostyum-1860252982.html

https://ria.ru/20230429/intellekt-1868497493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, технологии, безопасность, виктор бут, лдпр, чеченская республика (чечня)