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В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки
В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки - РИА Новости, 30.04.2023
В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки
Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщила местная телестанция NBC4. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T19:06
2023-04-30T19:06
2023-04-30T19:06
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщила местная телестанция NBC4. Четырнадцать пострадавших развезли по больницам, еще 20 получили помощь на месте. "Обрушение произошло, когда большое число студентов стояли на крыше во время вечеринки", - сообщила телекомпания. Жизни пострадавших, по ее данным, вне опасности.
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в мире, сша
В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки
NBC4: в США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время студенческой вечеринки
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости.
Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщила местная телестанция NBC4
.
Четырнадцать пострадавших развезли по больницам, еще 20 получили помощь на месте.
"Обрушение произошло, когда большое число студентов стояли на крыше во время вечеринки", - сообщила телекомпания.
Жизни пострадавших, по ее данным, вне опасности.
В США из-за стрельбы на вечеринке погиб человек