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В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки - РИА Новости, 30.04.2023
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19:06 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/vecherinka-1868878482.html
В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки
В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки - РИА Новости, 30.04.2023
В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки
Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщила местная телестанция NBC4. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T19:06
2023-04-30T19:06
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщила местная телестанция NBC4. Четырнадцать пострадавших развезли по больницам, еще 20 получили помощь на месте. "Обрушение произошло, когда большое число студентов стояли на крыше во время вечеринки", - сообщила телекомпания. Жизни пострадавших, по ее данным, вне опасности.
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в мире, сша
В мире, США
В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки

NBC4: в США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время студенческой вечеринки

© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщила местная телестанция NBC4.
Четырнадцать пострадавших развезли по больницам, еще 20 получили помощь на месте.
"Обрушение произошло, когда большое число студентов стояли на крыше во время вечеринки", - сообщила телекомпания.
Жизни пострадавших, по ее данным, вне опасности.
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