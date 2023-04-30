https://ria.ru/20230430/vecherinka-1868878482.html

В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки

В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки - РИА Новости, 30.04.2023

В США 30 человек пострадали при обрушении крыши во время вечеринки

Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщила местная телестанция NBC4. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T19:06

2023-04-30T19:06

2023-04-30T19:06

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_0:103:3082:1837_1920x0_80_0_0_4505672b9524aa9250d673eb246e14e1.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщила местная телестанция NBC4. Четырнадцать пострадавших развезли по больницам, еще 20 получили помощь на месте. "Обрушение произошло, когда большое число студентов стояли на крыше во время вечеринки", - сообщила телекомпания. Жизни пострадавших, по ее данным, вне опасности.

https://ria.ru/20220604/strelba-1793081905.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша