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Власти Варшавы рассказали, что сделают с отнятой у посольства России школой - РИА Новости, 30.04.2023
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13:31 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/varshava-1868835962.html
Власти Варшавы рассказали, что сделают с отнятой у посольства России школой
Власти Варшавы рассказали, что сделают с отнятой у посольства России школой - РИА Новости, 30.04.2023
Власти Варшавы рассказали, что сделают с отнятой у посольства России школой
Варшавские власти хотят использовать отнятое у посольства России здание школы в образовательных целях, заявил журналистам вице-мэр польской столицы Томар... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T13:31
2023-04-30T13:31
в мире
варшава
польша
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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Варшавские власти хотят использовать отнятое у посольства России здание школы в образовательных целях, заявил журналистам вице-мэр польской столицы Томар Братек. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Он пояснил, что после первомайских праздников город приступит к инвентаризации здания и проверит "насколько его состояние соответствует требованиям образовательных учреждений". "На первый взгляд оно, кажется, отвечает этим требованиям", - оценил он.
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в мире, варшава, польша
В мире, Варшава, Польша
Власти Варшавы рассказали, что сделают с отнятой у посольства России школой

Вице-мэр Братек: Варшава использует отнятую у посольства России школу в собственных целях

© AFP 2023 / JAAP ARRIENSСитуация возле школы при посольстве России в Варшаве
Ситуация возле школы при посольстве России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / JAAP ARRIENS
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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Варшавские власти хотят использовать отнятое у посольства России здание школы в образовательных целях, заявил журналистам вице-мэр польской столицы Томар Братек.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
«
"Мы намерены обратиться к воеводе мазовецкому с просьбой передать эту собственность для образовательных целей. Таким образом, мы сможем использовать эти классы в образовательных целях", - сказал Братек.
Он пояснил, что после первомайских праздников город приступит к инвентаризации здания и проверит "насколько его состояние соответствует требованиям образовательных учреждений". "На первый взгляд оно, кажется, отвечает этим требованиям", - оценил он.
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