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Посольство во вторник заявит протест из-за изъятия здания школы в Варшаве - РИА Новости, 30.04.2023
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13:14 30.04.2023 (обновлено: 13:19 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/varshava-1868833169.html
Посольство во вторник заявит протест из-за изъятия здания школы в Варшаве
Посольство во вторник заявит протест из-за изъятия здания школы в Варшаве - РИА Новости, 30.04.2023
Посольство во вторник заявит протест из-за изъятия здания школы в Варшаве
Посольство России во вторник заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T13:14
2023-04-30T13:19
в мире
россия
варшава
польша
сергей андреев
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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство России во вторник заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".Ранее посол заявил, что школа продолжит свою работу на территории другого здания российской дипломатической миссии."Мы его (протест – ред.) заявим, видимо, во вторник", - сказал посол.Он уточнил, что государственные учреждения в Польше возобновят работу только 2 мая."Сегодня его даже некуда передать", - пояснил посол.
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Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ
Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ
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в мире, россия, варшава, польша, сергей андреев
В мире, Россия, Варшава, Польша, Сергей Андреев
Посольство во вторник заявит протест из-за изъятия здания школы в Варшаве

Посол Андреев: посольство во вторник заявит протест из-за изъятия здания школы в Варшаве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости
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Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство России во вторник заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
Ранее посол заявил, что школа продолжит свою работу на территории другого здания российской дипломатической миссии.
"Мы его (протест – ред.) заявим, видимо, во вторник", - сказал посол.
Он уточнил, что государственные учреждения в Польше возобновят работу только 2 мая.
"Сегодня его даже некуда передать", - пояснил посол.
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В миреРоссияВаршаваПольшаСергей Андреев
 
 
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