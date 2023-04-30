https://ria.ru/20230430/varshava-1868833169.html

Посольство во вторник заявит протест из-за изъятия здания школы в Варшаве

Посольство во вторник заявит протест из-за изъятия здания школы в Варшаве - РИА Новости, 30.04.2023

Посольство во вторник заявит протест из-за изъятия здания школы в Варшаве

Посольство России во вторник заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T13:14

2023-04-30T13:14

2023-04-30T13:19

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сергей андреев

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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Посольство России во вторник заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".Ранее посол заявил, что школа продолжит свою работу на территории другого здания российской дипломатической миссии."Мы его (протест – ред.) заявим, видимо, во вторник", - сказал посол.Он уточнил, что государственные учреждения в Польше возобновят работу только 2 мая."Сегодня его даже некуда передать", - пояснил посол.

https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html

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Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ 2023-04-30T13:14 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, варшава, польша, сергей андреев