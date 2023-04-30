https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868841284.html

Явка на референдуме в Узбекистане превысила 70 процентов

Явка на референдуме в Узбекистане превысила 70 процентов - РИА Новости, 30.04.2023

Явка на референдуме в Узбекистане превысила 70 процентов

Явка голосующих на конституционном референдуме в Узбекистане на 15.00 по местному времени (13.00 мск) составила 73,17%, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T14:26

2023-04-30T14:26

2023-04-30T14:26

в мире

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Явка голосующих на конституционном референдуме в Узбекистане на 15.00 по местному времени (13.00 мск) составила 73,17%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров. Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Референдум был признан состоявшимся, поскольку явка превысила необходимые 50% еще к 13.00 (11.00 мск) – 62,24%, или более 12 миллиона. По его данным, наибольшую активность из 14 регионов проявляют жители Андижанской и Сырдарьинской областей, где явка превысила 78%, в Республике Каракалпакстан проголосовало 76,56% избирателей. Голосование на референдуме в настоящий момент завершилось на участках за рубежом – во Владивостоке, Токио, Сеуле и Кванджу, добавил Кучкаров. Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.

https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868800422.html

узбекистан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, узбекистан