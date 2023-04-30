https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868841284.html
Явка на референдуме в Узбекистане превысила 70 процентов
Явка на референдуме в Узбекистане превысила 70 процентов - РИА Новости, 30.04.2023
Явка на референдуме в Узбекистане превысила 70 процентов
Явка голосующих на конституционном референдуме в Узбекистане на 15.00 по местному времени (13.00 мск) составила 73,17%, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:26
2023-04-30T14:26
2023-04-30T14:26
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Явка голосующих на конституционном референдуме в Узбекистане на 15.00 по местному времени (13.00 мск) составила 73,17%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров. Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Референдум был признан состоявшимся, поскольку явка превысила необходимые 50% еще к 13.00 (11.00 мск) – 62,24%, или более 12 миллиона. По его данным, наибольшую активность из 14 регионов проявляют жители Андижанской и Сырдарьинской областей, где явка превысила 78%, в Республике Каракалпакстан проголосовало 76,56% избирателей. Голосование на референдуме в настоящий момент завершилось на участках за рубежом – во Владивостоке, Токио, Сеуле и Кванджу, добавил Кучкаров. Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан
Явка на референдуме в Узбекистане превысила 70 процентов
ЦИК: явка на референдуме по конституции в Узбекистане к 13:00 мск составила 73,17 процента
ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Явка
голосующих на конституционном референдуме в Узбекистане на 15.00 по местному времени (13.00 мск) составила 73,17%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Референдум был признан состоявшимся, поскольку явка превысила необходимые 50% еще к 13.00 (11.00 мск) – 62,24%, или более 12 миллиона.
«
"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 15.00 на участки пришло 14 206 021 избирателей, или 73,17% от общего списка", - сказал Кучкаров.
По его данным, наибольшую активность из 14 регионов проявляют жители Андижанской и Сырдарьинской областей, где явка превысила 78%, в Республике Каракалпакстан проголосовало 76,56% избирателей.
Голосование на референдуме в настоящий момент завершилось на участках за рубежом – во Владивостоке
, Токио
, Сеуле
и Кванджу
, добавил Кучкаров.
Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.
Референдум в Узбекистане проводится по международным стандартам, заявил ЦИК