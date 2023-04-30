https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868805407.html

На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане

На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане - РИА Новости, 30.04.2023

На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане

Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге, заявил в воскресенье... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T08:42

2023-04-30T08:42

2023-04-30T08:42

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ТАШКЕНТ, 30 апр – РИА Новости. Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев. Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Участки для голосования открылись в 8.00 (6.00 мск) и закроются в 20.00 (18.00). "Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге", - сказал Алоев в ходе брифинга. По его данным, за пределами Узбекистана первыми открылись участки в Японии и Южной Корее - в 2.00 мск, последними откроются в США, 1 мая в 13.00 мск. По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 19 по 26 апреля. За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях. В России участки организованы в семи городах: в посольстве республики в Москве, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки. Предварительные итоги референдума ЦИК обещает обнародовать 1 мая.

https://ria.ru/20230429/referendum-1868764655.html

https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868800422.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

узбекистан, россия, владивосток, в мире