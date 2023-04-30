Рейтинг@Mail.ru
На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868805407.html
На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане
На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане - РИА Новости, 30.04.2023
На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане
Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге, заявил в воскресенье... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T08:42
2023-04-30T08:42
узбекистан
россия
владивосток
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579712130_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_21ea14cd5f2496e1d9a30f57b113aeb2.jpg
ТАШКЕНТ, 30 апр – РИА Новости. Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев. Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Участки для голосования открылись в 8.00 (6.00 мск) и закроются в 20.00 (18.00). "Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге", - сказал Алоев в ходе брифинга. По его данным, за пределами Узбекистана первыми открылись участки в Японии и Южной Корее - в 2.00 мск, последними откроются в США, 1 мая в 13.00 мск. По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 19 по 26 апреля. За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях. В России участки организованы в семи городах: в посольстве республики в Москве, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки. Предварительные итоги референдума ЦИК обещает обнародовать 1 мая.
https://ria.ru/20230429/referendum-1868764655.html
https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868800422.html
узбекистан
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579712130_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1251910c446d735683d68ea8523b69a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, владивосток, в мире
Узбекистан, Россия, Владивосток, В мире
На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане

Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане началось на участках в России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 30 апр – РИА Новости. Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Участки для голосования открылись в 8.00 (6.00 мск) и закроются в 20.00 (18.00).
Здание ЦИК Узбекистана - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане
Вчера, 20:12
"Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге", - сказал Алоев в ходе брифинга.
По его данным, за пределами Узбекистана первыми открылись участки в Японии и Южной Корее - в 2.00 мск, последними откроются в США, 1 мая в 13.00 мск.
По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 19 по 26 апреля. За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях.
В России участки организованы в семи городах: в посольстве республики в Москве, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке.
В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки. Предварительные итоги референдума ЦИК обещает обнародовать 1 мая.
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Референдум в Узбекистане проводится по международным стандартам, заявил ЦИК
07:31
 
УзбекистанРоссияВладивостокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала