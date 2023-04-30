https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868805407.html
На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане
На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане - РИА Новости, 30.04.2023
На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане
Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге, заявил в воскресенье... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T08:42
2023-04-30T08:42
2023-04-30T08:42
узбекистан
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владивосток
в мире
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ТАШКЕНТ, 30 апр – РИА Новости. Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев. Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Участки для голосования открылись в 8.00 (6.00 мск) и закроются в 20.00 (18.00). "Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге", - сказал Алоев в ходе брифинга. По его данным, за пределами Узбекистана первыми открылись участки в Японии и Южной Корее - в 2.00 мск, последними откроются в США, 1 мая в 13.00 мск. По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 19 по 26 апреля. За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях. В России участки организованы в семи городах: в посольстве республики в Москве, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки. Предварительные итоги референдума ЦИК обещает обнародовать 1 мая.
https://ria.ru/20230429/referendum-1868764655.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, россия, владивосток, в мире
Узбекистан, Россия, Владивосток, В мире
На участках в России началось голосование по референдуму в Узбекистане
Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане началось на участках в России
ТАШКЕНТ, 30 апр – РИА Новости. Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Участки для голосования открылись в 8.00 (6.00 мск) и закроются в 20.00 (18.00).
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"Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане на территории России началось во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге", - сказал Алоев в ходе брифинга.
По его данным, за пределами Узбекистана первыми открылись участки в Японии
и Южной Корее
- в 2.00 мск, последними откроются в США
, 1 мая в 13.00 мск.
По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 19 по 26 апреля. За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях.
В России участки организованы в семи городах: в посольстве республики в Москве
, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге
, Казани
, Новосибирске, Ростове-на-Дону
, Екатеринбурге и Владивостоке.
В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки. Предварительные итоги референдума ЦИК обещает обнародовать 1 мая.
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